Усиление визового контроля в США: что нужно знать украинцам

Новые правила США предусматривают усиленный контроль, что может усложнить для многих граждан, в том числе украинцев, путешествия, обучение и работу в стране. Масштабная проверка затронет более 55 миллионов человек.

Об этом пишет издание VisitUkraine

Сообщается, что для украинцев, которые имеют американские визы, новая политика означает усиленный контроль во время каждого пересечения границы. Даже те, кто проживает в США на законных основаниях, должны учитывать риски дополнительных проверок и возможных осложнений в случае малейших нарушений.

Особенно это касается владельцев студенческих и рабочих виз, которые часто сталкиваются с бюрократическими трудностями.

Масштабная проверка, которая коснется более 55 миллионов человек, может вызвать волну аннуляций виз, рост количества депортаций и усложнить получение разрешений на обучение или работу в США. Для тех, кто планирует путешествие или долгосрочное пребывание в Штатах, важно учесть новые правила и тщательно готовить документы.

Напомним, ранее мы писали о том, что из Соединенных Штатов Америки впервые депортировали украинских беженцев. Однако спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал, что массовых возвращений украинцев из США из-за депортации не фиксируют.

21 августа администрация президента США Дональда Трампа сообщила о начале масштабной проверки более 55 миллионов иностранцев с действующими американскими визами. Целью является выявление возможных нарушений, которые могут привести к депортации, в рамках общей политики усиления контроля над легальными мигрантами.