Усиление военного учета: СБУ, разведка и полиция будут теперь обмениваться данными с ТЦК онлайн

СБУ, разведка и Нацполиция будут теперь обмениваться с ТЦК данными о гражданах через электронную систему.

Об этом рассказал министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, это позволит правоохранителям быстро и эффективно получать информацию о нарушителях и доставлять их в ТЦК или соответствующие органы. По мнению министра, новые правила усилят обороноспособность и сделают военный учет более прозрачным.

"Украина продолжает цифровизацию оборонной сферы, делая процесс призыва на службу в армию более справедливым и эффективным. Цифровизация повышает прозрачность и помогает лучше организовать работу по комплектованию Сил обороны. Это решение о восстановлении справедливости в отношении тех, кто добросовестно выполняет свой долг перед Родиной", – отметил Умеров.

Как уточняет Аrmyfm, речь идет о внедрении электронного взаимодействия между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и Единой информационной системой МВД. При отсутствии технической возможности обмена информацией постановление предусматривает альтернативные формы обращения в Нацполицию.

Ранее мы писали, как формируют списки оповещения военнообязанных.

Читайте также:

45 вместо 30 дней! Мобилизованных теперь будут готовить дольше!

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.