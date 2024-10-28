Усиление военного учета: СБУ, разведка и полиция будут теперь обмениваться данными с ТЦК онлайн

Кабмин утвердил изменения для усиления военного учета и отслеживания нарушителей.
СБУ, разведка и Нацполиция будут теперь обмениваться с ТЦК данными о гражданах через электронную систему.
Об этом рассказал министр обороны Рустем Умеров.
По его словам, это позволит правоохранителям быстро и эффективно получать информацию о нарушителях и доставлять их в ТЦК или соответствующие органы. По мнению министра, новые правила усилят обороноспособность и сделают военный учет более прозрачным.
"Украина продолжает цифровизацию оборонной сферы, делая процесс призыва на службу в армию более справедливым и эффективным. Цифровизация повышает прозрачность и помогает лучше организовать работу по комплектованию Сил обороны. Это решение о восстановлении справедливости в отношении тех, кто добросовестно выполняет свой долг перед Родиной", – отметил Умеров.
Как уточняет Аrmyfm, речь идет о внедрении электронного взаимодействия между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и Единой информационной системой МВД. При отсутствии технической возможности обмена информацией постановление предусматривает альтернативные формы обращения в Нацполицию.
Ранее мы писали, как формируют списки оповещения военнообязанных.
Читайте также:
- ТЦК оштрафовал студента с отсрочкой в "Резерв+", потому что у него не было бумажного военного билета: чем все закончилось
- Новые скандалы с ТЦК: женщины отбивают мужчин на улицах, а видео из магазина шокирует
- Основной проблемой для Украины остается нехватка солдат, привлекать людей на фронт становится все труднее — WSJ