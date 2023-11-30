"Усиление воздушного щита": Зеленский переговорил с премьером Британии — о чем шла речь

Президент Украины Владимир Зеленский говорил по телефону с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Руководители скоординировали шаги в преддверии важных международных мероприятий.

Об этом сообщил президент 30 ноября.

Сначала Зеленский выразил благодарность британскому премьеру за неизменную оборонную и политическую поддержку Соединенного Королевства, оказываемую нашей стране в условиях полномасштабной российской агрессии.

"Проинформировал о приоритетных потребностях для повышения оборонных возможностей украинских воинов и усиления украинского воздушного щита после визитов на линию фронта на юге и востоке Украины", — добавил Зеленский.

Также Зеленский и Сунак обсудили дальнейшую макрофинансовую поддержку Украины и скоординировали шаги в преддверии важных международных мероприятий.

По словам президента, отдельной темой разговора стал вопрос евроатлантической интеграции Украины.

"Отметили важность проведенной в октябре встречи советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте и обсудили дальнейшие шаги по имплементации Украинской формулы мира", — добавил Зеленский.

Напомним, во время предварительного разговора 27 октября президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак тоже обсуждали дальнейшее оборонное сотрудничество. Тогда, в частности, речь шла об усилении украинской системы ПВО и преодолении угроз "зерновом коридоре" в Черном море.

ТСН.ua уже сообщал, что правительство Британии внедряет План чрезвычайной помощи Украине в зимний период на общую сумму в 127 миллионов фунтов стерлингов.