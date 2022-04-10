Усиленная эвакуация из Луганской и Донецкой областей: список поездов на 10 апреля

Поезда отправляются в западные области Украины.
"Укрзализныця" не прекращает вывозить в западные регионы мирное население с территории Луганской и Донецкой областей, где российские кафиры сосредоточивают свои силы.
Список поездов для эвакуации на воскресенье, 10 апреля, опубликовал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
По его словам, в настоящее время усилена эвакуация мирных жителей. Так, 10 апреля жители Луганщины могут воспользоваться девятью бесплатными эвакуационными поездами. Поезда отправляются:
- № 5501 Новозолотаровка – Лозовая, отправление из Новозолотаровки в 14:00;
- № 46/45 Лозовая – Ужгород, время отправления уточняется;
- № 274/273 Славянск – Львов, отправление из Славянска в 14:00;
- № 138/137 Лозовая – Хмельницкий, время отправления уточняется;
- № 142/141 Лозовая – Львов, время отправления уточняется;
- № 239/240 Покровск – Тернополь, отправление из Покровска в 10:00;
- № 235/236 Покровск – Черновцы, отправление из Покровска в 13:00;
- № 241/242 Покровск – Львов, отправление из Покровска в 14:00;
- № 233/234 Покровск – Чоп, отправление из Покровска в 16:30.
Напомним, вице-премьер — министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в течение 9 апреля гуманитарными коридорами было эвакуировано 4 532 человека. Кроме того, удалось уволить захваченные автобусы и эвакуировать людей из Мелитополя.