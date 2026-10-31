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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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"Усилят террор": военный предупредил, что ждет Херсон после затишья

Используя режим тишины, россияне перевозят боекомплект, материально-техническое обеспечение, проводят ротацию, усиливают подразделения, проводят разведывательную деятельность.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Херсон

Херсон / © Getty Images

Российские войска используют затишье для подвоза боеприпасов, ротаций и обустройства позиций на левобережье Херсона.

Такое мнение высказал украинский военный Станислав Бунятов с позывным «Османом».

«По имеющейся информации завтра россияне кратно усилят террор в Херсоне. Советую посетителям покинуть город», — отметил он.

Немецкое медиа Bild побеседовало с другими украинскими военными, которые также рассказали об активизации российской армии на оккупированной части Херсона. Выяснилось, что в лесу под населенным пунктом Раденское (юго-восточнее Олешек) появились установки «Град» (дальность до 40 км), а у Голой Пристани (юго-западнее Олешек) — десятки российских грузовиков, подвозимых БК и личным составом.

Напомним, временный режим прекращения огня был введен до 1 ноября для проведения гуманитарной миссии в оккупированных Олешках.

В последние дни октября Херсон буквально ожил на фоне затишья. За последние годы, с момента освобождения города, херсонцы превратились в мишени российских дронов. В регионе не проходит и дня, чтобы не было погибших или раненых. Россияне в своих соцсетях хвастаются охотой на мирных жителей и называют украинский Херсон «своим».

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