Ускорится ли мобилизация в Украине: ответ Минобороны

Наш враг коварен, так что ожидать можно чего угодно.
Пока планы мобилизации в Украине не меняются. Тем не менее, все может меняться в зависимости от того, какие вызовы будут со стороны России.
Об этом в эфире "Мы – Украина" сказал заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.
Как отметил заместитель министра обороны, задача каждого мужчины – защитить свое государство. Следовательно, к этому следует готовиться.
"Мы делаем максимально все, чтобы не увеличивать темп мобилизации. Но сами понимаете, это все зависит от агрессора и ситуации, которая будет складываться на фронте", – подытожил Павлюк.
Ранее речь шла о том, что с 1 октября для военнообязанных женщин с медицинским образованием "ничего не изменится". Женщины с медобразованием должны стать на военный учет до конца 2026 года.
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