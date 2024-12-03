Ускоряем производство: Зеленский об украинских разработках ракет и дронов

Президент Зеленский провел заседание Ставки и сделал важное заявление по ракетной программе.
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Основной вопрос на заседании Ставки – доклады по контрактам нашего производства оружия в Украине. Президент заверил, что существует существенный объем новых и долгосрочных заказов по дронам: FPV, также разведывательные дроны, дальнобойные дроны, дроны-ракеты.
Отдельно обратили внимание на отечественную ракетную программу.
"Был доклад по испытанию новых типов ракет. Можно поблагодарить наших украинских разработчиков ракет. Ускоряем производство", — говорит Зеленский.
Обсудили также задания по контрактам на производство артиллерии.
Также президент сегодня провел совещание с премьер-министром, министром энергетики и командующим Воздушными силами. Они докладывали о защите объектов энергетики и восстановительных работ. На заседании определили дополнительные приоритеты в переговорах с партнерами по ПВО для Украины.
Ранее президент Зеленский и главком ВСУ Сырский обсудили ситуацию на фронте.
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