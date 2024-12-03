Ускоряем производство: Зеленский об украинских разработках ракет и дронов

Президент Зеленский провел заседание Ставки и сделал важное заявление по ракетной программе.

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Основной вопрос на заседании Ставки – доклады по контрактам нашего производства оружия в Украине. Президент заверил, что существует существенный объем новых и долгосрочных заказов по дронам: FPV, также разведывательные дроны, дальнобойные дроны, дроны-ракеты.

Отдельно обратили внимание на отечественную ракетную программу.

"Был доклад по испытанию новых типов ракет. Можно поблагодарить наших украинских разработчиков ракет. Ускоряем производство", — говорит Зеленский.

Обсудили также задания по контрактам на производство артиллерии.

Также президент сегодня провел совещание с премьер-министром, министром энергетики и командующим Воздушными силами. Они докладывали о защите объектов энергетики и восстановительных работ. На заседании определили дополнительные приоритеты в переговорах с партнерами по ПВО для Украины.

Ранее президент Зеленский и главком ВСУ Сырский обсудили ситуацию на фронте.

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