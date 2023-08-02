Условий для жизни нет: в Мариуполе оккупанты "восстанавливают" почти разрушенные квартиры

В оккупированном Мариуполе производят "ремонты" в почти разрушенных квартирах. Однако таким образом прикрывается банальное отмывание денег.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Россияне демонстрируют картинку

Мариупольцы продолжают жить в аварийных домах. Так, жители одной из многоэтажек показали свою квартиру после проведенного "ремонта". Оккупанты заменили окна, установили трубы и на этом все. Невооруженным глазом видно, что квартира почти полностью уничтожена, условий для жизни нет. Несмотря на это, строители отчитались о надлежащем выполнении работ.

В оккупированном Мариуполе проводят "ремонты" в почти разрушенных квартирах

"Через такие "ремонты" просто отмываются деньги. Строительные компании получают огромные суммы, отчитываются о проведенных работах, а вот люди остаются один на один с последствиями", – отметили в горсовете.

Напомним, с 1 сентября школы Мариуполя возвращаются "обратно в СССР". Так, оккупанты запретили учительницам, которые перешли на сторону врага и будут обучать детей в школах по российской программе, использовать на работе косметику и красить волосы.

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