Условия хранения и неэффективность: Голубовская рассказала, какие препараты не помогают от COVID-19

Часть препаратов, поступающих в Украину, не помогают при штамме "Дельта".

Часть препаратов, которые приходят в Украину из-за рубежа, неэффективны против штамма коронавируса "Дельта". Все дело в том, что они имеют определенные особенности применения, которые трудно реализовать в нашей стране.

Об этом в комментарии "УНН" рассказала главная инфекционистка, заслуженный врач Ольга Голубовская.

Так, по словам эксперта, нейтрализующие моноклональные антитела Bamlanivimab и Etesevimab практически не работают против штамма коронавируса "Дельта". К тому же они требуют определенных условий хранения.

"Самое главное, что я хочу сказать, что вот эти моноклональные антитела практически не работают на штаммы, вызывающие беспокойство. Поэтому, по последним рекомендациям США, их Институт национального здоровья — они не рекомендуют использовать Bamlanivimab, поскольку в США циркулируют такие штаммы, а это и штамм "Дельта". Именно поэтому возникает большой вопрос в применении. И мы уже должны привыкнуть, привыкаем к тому, что нам дают то, что другим уже не надо", — подчеркнула Ольга Голубовская.

Она также добавила, что для лечения коронавирусной инфекции нет никаких препаратов. Лечение от COVID-19 должно проходить на амбулаторном этапе.

"Это самое важное и наиболее важное, что надо понимать. Если эти препараты назначать пациентам в позднюю стадию болезни, начиная со второй недели в иммунопатологическую фазу, тяжелую, то тем самым можно наоборот усугубить тяжесть течения заболевания", — акцентировала главная инфекционистка.

Напомним, что в Черновцах в городской больнице №1 от коронавируса лечится 51 пациент. Среди пациентов с COVID-19 нет ни одного вакцинированного.

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