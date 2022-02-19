Условия приближены к боевым: в Украине проходят масштабные военные учения (фото, видео)

Условия приближены к боевым: в Украине проходят масштабные военные учения (фото, видео)

Целью учений является повышение профессиональной подготовки личного состава.

В Украине на полигонах проходят военные учения в условиях максимально приближенных к боевым. Также проходят мероприятия из подготовки воинских частей и подразделений к выполнению задач по назначению.

Об этом сообщает Командование объединенных сил ВС Украины в Facebook.

Командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что целью учений является повышение уровня профессиональной подготовки личного состава и отработка взаимодействия с подразделениями как национальных Вооруженных Сил, так и других составляющих сил обороны и безопасности государства.

Facebook / Командование объединенных сил ВС Украины

"Прежде всего, подразделения совершенствуют возможности обороны, противовоздушного прикрытия подразделений, военных объектов и объектов гражданской инфраструктуры, действий противодесантных и противотанковых резервов, а также огневого поражения условного противника", — сказал генерал-лейтенант Сергей Наев.

Facebook / Командование объединенных сил ВС Украины

Там подчеркнули, что командиры всех звеньев учатся быстро принимать решения в соответствии с сложившейся обстановкой, думать нестандартно и управлять подчиненными, полагаясь на обретенный боевой опыт, предупреждая противника.

Войска и силы, подчиненные Командованию объединенных сил ВС Украины, продолжают подготовку в соответствии со спланированными мерами.

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