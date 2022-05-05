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Условия выхода на пенсию по возрасту изменились: при каких условиях можно выйти раньше

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Условия выхода на пенсию по возрасту изменились: при каких условиях можно выйти раньше

Пенсия по возрасту / УНИАН

30 апреля 2022 года вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по совершенствованию пенсионного законодательства", который, как считается в Кабинете министров, восстанавливает справедливость в пенсионных вопросах.

С текстом закона можно ознакомиться в газете "Голос Украины" от 29 апреля 2022 года. Справедливые изменения в пенсионном обеспечении согласно действующему закону таковы:

  • Закон дозволяет досрочно, за полтора года до достижения пенсионного возраста, назначать пенсии тем людям, у которых есть полный страховой стаж и трудовой контракт с которыми расторгнут в связи с сокращением штата либо ликвидацией компании.
  • Теперь досрочно будут назначаться пенсии матерям и родителям детей, больных тяжелыми, редкими заболеваниями, которым не установлена инвалидность.
  • Отныне все виды пенсий будут индексироваться по единым правилам в определенную дату. Ежегодно 1 марта пенсии всех категорий пенсионеров будут индексироваться с учетом показателей инфляции и роста средней заработной платы.

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