Услуга стоила 3 тысячи долларов: в Одессе задержали "бизнесмена", который помогал уклонистам бежать за границу

В Украине продолжают бороться со "схемами" для лиц, стремящихся избежать службы в армии.

Так, пограничники совместно с правоохранителями "прикрыли" еще один канал переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Задержан организатор сделок и два его "клиента".

Об этом сообщила Госпогранслужба.

В Одессе задержали очередных "помощников" для уклонистов

Как реализовывали преступления

Так, в мессенджерах "бизнесмен" набирал мужчин, желающих попасть за границу. От них требовалось немного – уплатили 3000 долларов. Как детализировали в ведомстве, из этой 200 долларов уходили дальнобойщикам за провоз "туристов" транзитным участком трассы "Одесса-Рени". После этого их вели к границе, а вот из приграничья в Молдову идти нужно было уже самостоятельно.

"Во время обысков в автомобиле и по месту жительства фигуранта обнаружили наличные деньги и другие доказательства незаконной деятельности одессита. Устанавливается круг причастных к преступлению лиц", – подытожили пограничники.

Ранее в ГНСУ подсчитали, сколько раз уклоняемые предлагали пограничникам взятку и на какую сумму.

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