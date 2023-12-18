Услуги для моряков и ФЛП и перерегистрация авто: Федоров рассказал о новых услугах в "Дії"

Михаил Федоров рассказал о новых услугах, которые уже скоро станут доступны в приложении "Дія".

Вицепремьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что 19 декабря на первом "Дія.Саммит" со времени полномасштабного вторжения России состоится презентация новых услуг в приложении.

Об этом он сказал в интервью "24 Каналу".

Так, по его словам, обновляются, в частности, услуги по регистрации ФЛП.

"Сегодня это автоматическая услуга по закрытию ФЛП, но мы также добавляем автоматическое обновление данных о ФЛП. То есть в "Дія" в несколько кликов можно будет изменить фамилию, кведы или контактную информацию. И это будет происходить автоматически, без регистратора. То есть услуга становится комплексно- автоматической", — отметил он.

Услуги для моряков

В приложении "Дія" также модернизируют процесс получения квалификационных документов. В частности, расширяется список званий, на которые моряки могут подать документы.

"Услуга как раз является одной из антикоррупционных, потому что в этом направлении были большие проблемы. А мы вместе с Министерством восстановления благодаря услугам "Дія" и полному реинженерингу боремся с коррупцией", — пояснил министр.

"еПредприниматель"

Это комплексный сервис и услуга в рамках государственной антикоррупционной стратегии, разрабатываемой НАПК. Она объединяет восемь услуг для бизнеса и позволяет получать их по одному заявлению. Речь идет не только о регистрации бизнеса, но и о параллельном получении дополнительных услуг, необходимых именно для этого предприятия, чтобы не ходить по другим сайтам или оффлайн-органам.

Карта укрытий и пунктов незламности

"Мы уже запускали эту услугу, но она будет обновлена. Это будет определенная платформа, где можно собрать все пункты незламности и укрытия, посмотреть, чем они обеспечены, увидеть фото и оставить фидбек. Все это можно сделать в несколько кликов в Действии". А поскольку сейчас зимний период, я думаю, что, к сожалению, это будет актуально", — заметил Федоров.

Перерегистрация авто в "Дія"

Эту услугу запускают совместно с МВД. Она оставляет центры МВД монополии на куплю-продажу авто и позволяет людям в формате people-to-people покупать или продавать авто.

Михаил Федоров также добавил, что в "Дія" обновят дизайн.

"Мы давно этого не делали и это будет, наверное, первое такое большое обновление. У "Дія" очень много новых услуг, поэтому нужно сделать интерфейс более удобным для пользователей", — резюмировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Напомним, "Дія" запускает услугу перевода документов на английский язык.

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