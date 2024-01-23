Услуги оплачивали через криптокошелек: у границы с Молдовой задержали очередных уклонистов

У границы с Молдовой пограничники остановили микроавтобус с 5 мужчинами, пытавшимися выехать из Украины.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Как отмечается, водитель микроавтобуса проигнорировал требование остановиться, потому что у него была задача — переправить "клиентов" за границу. Свои услуги организатор схемы оценил в 2 – 5 тысяч долларов. Преступники получили предоплату в электронном виде в криптогаманец.

"На задержанных составлены админпротоколы и устанавливается организатор этой сделки", — сообщили в ГНСУ.

Ранее в Закарпатской области 33-летний житель Береговского района организовал незаконную переправку мужчин призывного возраста за пределы Украины. Злоумышленник привлек в сообщники местных мужчин – дельцы обеспечивали пересечение границы вне официальных пунктов пропуска.

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