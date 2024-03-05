Услугу можно получить в три раза быстрее: как подать заявление на получение субсидии в "Дії"

В приложении "Дії" упростили и ускорили процесс подачи заявления на оформление субсидии. Теперь можно оформить субсидию на портале через 10 минут.

Об этом сообщает прессслужба "Дії".

"Раньше на это уходило 30 минут. А теперь услугу можно получить втрое быстрее – заполнив 7 полей вместо 21", – говорится в сообщении.

Как подать заявление на субсидию сейчас

Теперь большинство информации подтягивается из реестров автоматически.

Сервис доступен для украинцев, ни разу не оформлявших субсидию, пояснили в "Дії".

"Если вы подавали заявление о получении субсидии ранее онлайн или офлайн, то посылать его повторно не нужно", — добавили в Минцифре.

Напомним, в Украине началось бета-тестирование образовательных документов в приложении "Дія". Теперь не нужно будет искать дома дипломы, они будут расположены в приложении.

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