"Услышали, как что-то упало у дверей": под Днепром в дом забралась змея (фото)

Люди выловили змею и отнесли ее в лесополосу возле леса.
В с. Сурско-Михайловка Днепропетровской области на дачи с входной двери упала змея.
Об этом сообщили в сообществе "Лягушки, ящерицы и змеи".
Мужчина рассказал, что на даче его брата змея свалилась буквально с входной двери. Люди выловили змею и отнесли ее в лесополосу возле леса.
"Услышали, как что-то упало, обернулись, а это — змейка", — рассказал очевидец.
В комментариях отметили, что на фото — медянка. Эта змея считается неядовитой и безопасной для людей.
Напомним, что в Харькове в квартире под диваном женщина нашла питона. Впоследствии у харьковского питона беглого нашлись хозяева.