"Услышали, как что-то упало у дверей": под Днепром в дом забралась змея (фото)

"Услышали, как что-то упало у дверей": под Днепром в дом забралась змея (фото)

Люди выловили змею и отнесли ее в лесополосу возле леса.

В с. Сурско-Михайловка Днепропетровской области на дачи с входной двери упала змея.

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Об этом сообщили в сообществе "Лягушки, ящерицы и змеи".

Мужчина рассказал, что на даче его брата змея свалилась буквально с входной двери. Люди выловили змею и отнесли ее в лесополосу возле леса.

"Услышали, как что-то упало, обернулись, а это — змейка", — рассказал очевидец.

В комментариях отметили, что на фото — медянка. Эта змея считается неядовитой и безопасной для людей.

Напомним, что в Харькове в квартире под диваном женщина нашла питона. Впоследствии у харьковского питона беглого нашлись хозяева.

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