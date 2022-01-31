Усмирение России: что происходит возле украинских границ на фоне военной помощи от Запада

Усмирение России: что происходит возле украинских границ на фоне военной помощи от Запада

В Кремле заявили о завершении некоторых военных учений вблизи границ с Украиной.

Напряженная ситуация вокруг украинских границ из-за эскалации со стороны России станет поводом для заседания Совбеза ООН, которое было назначено на 18 февраля. Однако, для усмирения России США и их союзники по НАТО в Европе применяют не только дипломатические меры, но и оказывают Украине военную помощь. На этом фоне в Кремле уже заявили об окончании военных учений возле украинских границ и в акватории Черного моря. В МИД Украины такое поведение расценивают как положительный сигнал.

ТСН.ua собрал информацию о том, уменьшилось ли напряжение возле украинских границ.

Русские частично возвращаются в казармы

В последние дни в России заявили о завершении некоторых военных учений, которые проходили неподалеку от украинской границы.

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В частности, завершили плановую проверку боеготовности войска и авиация Западного военного округа. Командующий войсками округа Александр Журавлев 29 января заверил, что военные выполнили все задания и возвращаются к местам базирования. В дальнейшем они будут продолжать плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах, в частности, будут проходить двусторонние тактические учения с привлечением авиации и систем ПВО.

Правда, объявленное возвращение около 10 тысяч российских солдат на фоне 106-тысячной группировки, которую насчитала украинская разведка на границах, не слишком заметное ослабление напряжения.

Кроме того, Черноморский флот России 31 января сообщил, что более 20 российских военных кораблей разного класса вернулись в пункты базирования "после учений" в Черном море.

Что планируется в Беларуси

Между тем, 10 февраля должны начаться совместные военные учения Беларуси и России, которые получили название "Союзная решимость — 2022". Учения будут продолжаться десять дней. Россияне и белорусы будут совместно отрабатывать реагирование на возможное вторжение на их территории.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что эти учения не должны стать исключительно белорусскими.

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"Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла по противостоянию с этими силами: Западу (Прибалтика и Польша) и югу (Украина)", — уточнил он.

На совместные военные учения Российская Федерация направила большое количество военной техники. В частности, сюда отправились два дивизиона ракетных комплексов С-400 "Триумф". Средства противовоздушной обороны, которые способны перехватывать баллистические ракеты средней дальности, были переброшены с Дальнего Востока РФ.

Кроме того, для усиления охраны границы с Украиной был направлен дополнительный контингент белорусских вооруженных сил. Лукашенко отметил, что эти мероприятия просто совпали с совместными российско-белорусскими военными учениями.

"С Украиной, к сожалению, нам непросто. И нам надо ускоренным вариантом создавать там соответствующую группировку, чтобы прикрыть почти полторы тысячи километров границы с Украиной, огромная протяженность. И эта наша работа, которую мы запланировали давно, совпала с учениями, которые мы договорились с Путиным еще в прошлом году провести", – сказал Лукашенко.

Помощь стран НАТО

Существенную военную поддержку на фоне угрозы российского вторжения оказывают США. В Украину прибыло уже четыре партии американского летального оружия, среди которых — 300 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". И это только начало. Воздушный мост только из Соединенных Штатов предусматривает 45 рейсов.

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Также Польша предоставит военную помощь украинской армии. В частности, речь идет о средствах противовоздушной обороны. Великобритания уже успела доставить в Киев более двух тысяч самых современных противотанковых ракет NLAW.

Дания готова предоставить Украине оружие и военное оборудование, если президент России Владимир Путин решит еще больше обострять ситуацию в стране. А премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Германию "прислушаться к украинцам" и предоставить Украине оружие на фоне угрозы военного вторжения со стороны России.

Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что военная помощь Украине от стран-партнеров не будет прекращаться.

Как готовятся ВСУ

Во Львовской области начались военные учения по применению новых противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые передала Великобритания. Учения проводят инструкторы британской миссии Orbital.

Вблизи административной границы с оккупированным Крымом разведывательное подразделение Вооруженных сил Украины отработало так называемый "налет" на объект условного противника.

На полигоне Вооруженных Сил Украины "Алибей" в Одесской области в ходе испытаний самоходной артиллерийской установки (САУ) "Богдана" было произведено 450 выстрелов на дальность 42 км. Во время испытаний использовались натовские снаряды калибра 155-мм — турецкого и чешского производства. Применялись, в частности, дальнобойные снаряды с улучшенной аэродинамикой.

Заявления украинского МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя заявление России о завершении "учений" в районе Западного военного округа, назвал это положительным сигналом. Однако эта информация, по его словам, нуждается в более подробной информации и проверке.

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Комментируя заявления РФ о том, что она якобы не хочет войны с Украиной, глава МИД подчеркнул, что лучшим способом доказать эти слова будет увести войска и оборудование от границы, а также с временно оккупированных территорий Украины.

"Лучший способ РФ доказать искренность этих слов — это немедленно снизить военное, политическое и экономическое давление на Украину, отказаться от идей дестабилизации ситуации из-за надуманных протестов, кибератак... РФ должен продолжить дипломатический контакт", — заявил Кулеба.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что на 24 января вблизи границ Украины находятся около 109 тысяч российских военных.