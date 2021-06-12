Уснул, а потом начал задыхаться и синеть: в поезде "Рахов-Киев" после падения с полки умер 27-летний пассажир

Пассажиры поезда пытались его спасти, но безрезультатно.

В поезде "Рахов-Киев" произошла трагедия. Во время движения упал с полки и ударился головой пассажир, а через несколько часов после этого умер.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Очевидцы рассказывают, что за несколько часов до смерти, 27-летний пассажир упал с верхней полки и ударился затылком. Заснул, а через 2 часа начал задыхаться и синеть. Пассажиры, а затем и медики пытались его спасти. Впрочем — безрезультатно. Мужчина умер. Правоохранители уже начали расследование.

Все случилось около трех ночи. Пассажир с женой направлялись на отдых. Мужчина спал на верхней боковой полке. Во время движения поезда — упал и ударился затылком об пол, подтверждает начальник поезда.

"Это все видела его жена. Говорит, услышала, что упал. Спросила — цел. Руки голова. Положила на полку, а в 5 утра увидела, что его вид — не такой, как всегда", — говорит Виктор Фесик.

Мужчина начал синеть, утверждает уже другая свидетель. В поезде была пассажир с медицинским образованием. Она пыталась реанимировать травмированного — впрочем безрезультатно. Проводники вызвали медиков, которые уже ждали поезд на ближайшей станции в Фастове. Там приехала скорая, делали реанимацию, но констатировали смерть.

В полиции говорят — синяков, ушибов или царапин на теле мужчины не виявили. Пока смерть квалифицируют как несчастный случай. Также, говорят, погибший употреблял алкогольные напитки накануне поездки. Но точную причину смерти должны установить медэксперты.

Сейчас полиция Киевщины открыла производство, а тело погибшего доставлено в морг.

Сама полка, с которой падал мужчина была целой, утверждает начальник поезда. Ремни в ночь трагедии, добавляет, тоже были. Просто погибший ими не воспользовался.

Новости Украины: пассажир поезда "Рахов-Киев" умер после того, как упал с верхней полки

Напомним, что 23-летний пассажир внезапно умер в поезде в Тернополе. В 10:50 бригада скорой выезжала на железнодорожный вокзал, но уже не смогла оказать медицинскую помощь.

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