Уснул рядом с телом: в Хмельницкой области сын за убийство матери сядет за решетку

Женщина от полученных травм скончалась на месте.

В Каменце-Подольском полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своей 86-летней матери. Преступление произошло в одном из общежитий по улице Привокзальной.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления национальной полиции в Хмельницкой области.

Тело женщины обнаружили утром 17 мая. Рядом спал еще захмелевший с вечера сын. Злоумышленник был задержан на месте.

Как выяснили полицейские, накануне между сыном и матерью возник конфликт, подозреваемый ее избил, и от нанесенных телесных повреждений женщина скончалась.

Следователи уже объявили задержанному подозрение по ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет заключения. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее стало известно, что в Черкасской области мужчина избил бывшую сожительницу и убил ее отца. Мужчину задержали с поличным.

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