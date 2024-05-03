Уснул с мамой и не проснулся: в Луцке внезапно умер 2-летний мальчик

В Луцке полиция расследует смерть двухлетнего мальчика, который, по предварительным данным, умер от отравления неизвестным веществом.

Об этом сообщила полиция Волынской области.

Вечером 1 мая полиция получила сообщение о смерти двухлетнего мальчика в Луцке. Как рассказала 24-летняя мама малыша, она с сыном днем заснула, а когда проснулась, то обнаружила его без признаков жизни.

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На место прибыли медики, подтвердившие смерть ребенка. По предварительным данным, причиной смерти мальчика стало отравление неизвестным веществом.

В полиции отметили, что был опрошен сожитель матери – 33-летний мужчина, который не раз привлекался к административной ответственности.

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По факту смерти ребенка полиция открыла уголовное производство. Дело будет расследоваться как смерть малолетнего из-за несчастного случая.

Устанавливаются другие обстоятельства трагедии, в результате которых будут приняты дополнительные процессуальные решения. Назначен ряд дополнительных экспертиз, в частности, и для установления того, каким именно веществом отравился мальчик.

К слову, ранее в Днепре полиция задержала 19-летнюю женщину при попытке продать собственного двухлетнего сына за миллион гривен.

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