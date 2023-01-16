Уснул за рулем: в Закарпатье водитель отправил на тот свет пассажирку автомобиля (фото)

На Закарпатье в результате ДТП с грузовиком погибла 59-летняя женщина, которая была пассажиркой Volkswagen. По предварительным данным, 64-летний водитель Volkswagen уснул за рулем, выехал на встречную полосу движения и врезался в грузовик Volvo.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.

"В результате ДТП водитель легковушки, житель Виноградова, получил ушиб грудной клетки. Его пассажирка, 59-летняя женщина, скончалась на месте аварии", — говорится в сообщении полиции.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть, следователи внесут сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. В деле будет назначен ряд экспертиз для установления всех объективных обстоятельств, при которых произошла смертельная авария.



Напомним, в Одесской области произошло ДТП — погибли 31-летний водитель "ВАЗ" и его две дочери. 23-летнюю жену и еще одну 5-летнюю дочь в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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