Усовершенствование реестра военнообязанных: Рада в ближайшее время примет законопроект

Нардеп Вениславский отметил, что будет усовершенствовано функционирование реестра и он в ближайшее время заработает в полном объеме.

Верховная Рада в ближайшее время примет законопроект, предусматривающий усовершенствование единого реестра военнообязанных граждан Украины.

Об этом сообщил депутат от "Слуги народа" и представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский на брифинге в Медиацентре "Украина – Укринформ".

"Я думаю, в ближайшее время у нас есть все основания надеяться, что парламент примет законопроект о внесении изменений в закон о едином реестре военнообязанных, где будет усовершенствовано его функционирование, и он в ближайшее время заработает в полном объеме", — отметил нардеп.

Напомним, в середине октября сообщалось, что в Украине заработал единый электронный реестр военнообязанных и призывников, содержащий информацию о каждом военнообязанном гражданине. Он наполнен уже на 90%.

Ранее ТСН.ua писал, что нужно знать об электронном реестре, какие данные будут в базе и смогут ли рассылать повестки онлайн.

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