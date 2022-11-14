"Успех имеет свою цену": Залужный поблагодарил украинских бойцов за освобождение Херсона и почтил погибших

Операция по освобождения Херсона длилась с начала сентября.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил украинских воинов за освобождение Херсона. Также он почтил погибших бойцов, заплативших за эту свободу своей жизнью.

Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил на своем канале в Telegram.

"Благодарю подразделения Сил обороны за сверхусилия по освобождению Херсона! Операция длилаь с начала сентября и закончилась нашим успехом. Однако он имеет свою цену. Вечная память павшим собратьям и сестрам! Мы знаем, за кого и за что воюем. Вместе к Победе", — написал главнокомандующий и прикрепил фото, на котором изображены украинские дети рядом с военными ВСУ.

Дети и украинские военные, фото/Главнокомандующий ВСУ

Освобождение Херсона

В пятницу, 11 ноября, бойцы ВСУ зашли в Херсон, который более восьми месяцев находился в российской оккупации.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины официально заявили, что город возвращается под контроль Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские военные приложили немало усилий, чтобы освободить город от оккупантов и это не жест доброй воли РФ.

В деоккупированный Херсон, на свое постоянное место дислокации, уже вернулся отряд украинских пограничников.

В понедельник, 14 ноября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в освобожденный от российских оккупантов Херсон. В центральной части города торжественно подняли государственный флаг и спели гимн.

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