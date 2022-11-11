Успех ВСУ в Херсонской области может быть еще ярче Харьковского контрнаступления — Арестович

Арестович предполагает, что успех ВСУ на Херсонщине может быть еще ярче блестящего контрнаступления на Харьковщине.

Контрнаступление украинских защитников в Херсонской области может быть ярче, чем это было на Харьковщине — и по трофейной технике, и по количеству пленных.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в Facebook.

По его словам, отход российских войск с большим количеством мобилизованных организовать сложно, особенно когда повреждены главные мосты вблизи Херсона. К тому же "это самый сложный вид боевых действий", говорит Арестович.

"Антоновского моста уже нет, по предварительным данным — понтонного под ними — нет, Каховская дамба непроходима для техники. Дальше только пешком или вплавь", — говорит Арестович.

По его словам, российские десантники вывести свою технику успели, а мотострелки – нет. К тому же, в некоторых местах российские войска, похоже, не успели закрепиться на запланированных рубежах. Провал под Киселевкой оккупантам тоже дорого обойдется.

"Теперь тысячи человек, с отрезанными ресурсами и возможностью отхода, смотрят на километр воды перед собой и назад - на приближающиеся любезные до невозможности украинские войска. И артиллерия - на голову. И наша авиация", — рассказывает Арестович.

Советник ОП убежден — если мобилизованные впадут в панику, может получиться "совсем ярко": "В общем, тьфу-тьфу три раза, результаты могут выйти поярче харьковских — и по пленным, и по технике".

Напомним, Минобороны РФ заявило, что бегство россиян с правого берега Херсонщины якобы завершилось, а российские оккупанты "заняли заранее подготовленные оборонные рубежи и позиции" на левом берегу Днепра.

При этом оккупанты говорят, что потерь личного состава, вооружения, военной техники российской группировки войск при переходе на левый берег Днепра якобы нет.

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