"Успехи у россиян минимальны": аналитик предположил, каким будет дальнейшее развитие событий на фронте

На некоторых участках фронта россияне пошли в наступление, но ВСУ отражают атаки.

Переход в зимний период будет изменять характер боевых действий. Российские силы пытаются использовать последние возможности перед наступлением периода дождей на Лимано-Купянском и Авдеевском направлениях, чтобы создать условия для прорыва фронта, для смены акцентов на фронте.

Об этом в интервью УНИАН сказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

Довольно оптимистичный сценарий

Как отмечает эксперт, враг хочет заставить украинских командиров перевести резервы с юга и Бахмута на север и Авдеевское направление для того, чтобы нейтрализовать эти угрозы. Но, по всей видимости, успехи у россиян минимальны. И это позволяет с оптимизмом взирать на дальнейшее развитие событий.

Вооруженные силы Украины будут продолжать наступательные действия в Бахмутском и Мелитопольском направлениях. Таким образом есть возможность дальнейшего прорыва оборонительных линий.

Насколько глубоко будет прорвана российская оборона, конечно, зависит уже от конкретных действий. Но до поступления первых F-16 украинские силы будут пытаться максимально проломить эти оборонные линии. Чтобы, когда F-16 поступят на фронт, создать условия для выхода на оперативное пространство и уже непосредственно начать операцию по деоккупации юга — Запорожской и Херсонской областей", — подытожил Михаил Самусь.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные столкнулись на фронте с вызовом из-за дефицита сил противовоздушной обороны (ПВО).

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