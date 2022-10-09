Успел к важному событию: у освобожденного из плена "азовца" Вячеслава Белого родился сын (видео)

У вернувшегося из плена украинского бойца полка "Азов" Вячеслава Белого и его жены Елены родился сын.

Об этом сообщил глава Тернополя Сергей Надал.

"Приветствую мужественного защитника Мариуполя, военнослужащего полка "Азов" жителя Тернополя Вячеслава Белого и его жену Елену с рождением первенца. Недавно Вячеслав вернусь домой из российского плена и успел к важному событию в их семье", — написал городской голова.

Накануне жена военного Елена опубликовала в Сети видео с Вячеславом и новорожденным сыном.

"Счастье!", — прокомментировала молодая мама день рождения сына.

Освобождение "азовцев" из плена: что известно

Ранее сообщалось, что в Турции командиры-защитники "Азовстали" встретились со своими семьями.

Напомним, что Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них есть воины "Азова" (фото). 200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 кафиров.

Президент Владимир Зеленский заявил, что пять командиров защитников Мариуполя будут оставаться в Турции до конца войны. Таковы были условия обмена.

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