Успел назвать имя убийцы: в Луцке мужчина с ножевыми ранениями пришел к жене и умер у нее на руках

В Луцке вблизи рынка зарезали мужчину.
Окровавленный мужчина с ножевым ранением пришел в торговый павильон, где торгует его жена, и через несколько секунд умер у нее на руках.
Об этом сообщает телеграмм-канал "Лучане".
По словам очевидцев, на теле мужчины обнаружили колото-ножевые ранения в области сонной артерии.
Убитого называли М*. Он не употреблял спиртное, а его жена работает на рынке и продает мясо.
Перед смертью мужчина успел рассказать, что получил удар ножом возле рынка и даже успел назвать имя убийцы.
Сообщается, что подозреваемый в убийстве уже задержан.
Напомним, в Черновцах произошло вопиющее событие. Мужчина открыл огонь по прибывшим по вызову правоохранителям. Погибла 22-летняя патрульная полицейская.
Читайте также: