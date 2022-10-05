Успел назвать имя убийцы: в Луцке мужчина с ножевыми ранениями пришел к жене и умер у нее на руках

Окровавленный мужчина с ножевым ранением пришел в торговый павильон, где торгует его жена, и через несколько секунд умер у нее на руках.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Лучане".

По словам очевидцев, на теле мужчины обнаружили колото-ножевые ранения в области сонной артерии.

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Убитого называли М*. Он не употреблял спиртное, а его жена работает на рынке и продает мясо.

Перед смертью мужчина успел рассказать, что получил удар ножом возле рынка и даже успел назвать имя убийцы.

Сообщается, что подозреваемый в убийстве уже задержан.

Напомним, в Черновцах произошло вопиющее событие. Мужчина открыл огонь по прибывшим по вызову правоохранителям. Погибла 22-летняя патрульная полицейская.

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