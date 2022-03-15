"Успел сбить один": под Житомиром во время боя с двумя самолетами оккупантов погиб 28-летний летчик Евгений Лысенко из Черкасщины

Наш пилот успел сбить один из вражеских самолетов.
Под Житомиром погиб украинский летчик Евгений Лысенко в бою с двумя самолетами врага.
Об этом сообщает Черкасский областной ТЦК.
Летчик Евгений Лысенко был родом из села Ротмистровка Смелянской территориальной громады Черкасской области.
"Был летчиком-инструктором, командиром авиационной эскадрилии Севастопольской бригады тактической авиации им. Покрышкина. Евгений Лысенко погиб в воздушном бою под Житомиром. Он летел истребителем МиГ-29 и в противостоянии с двумя российскими самолетами успел сбить один из них, но погиб из-за вражеских систем ПВО", — говорится в сообщении.
Похоронили летчика 12 марта в родном селе Ротмистовровка. Ему навсегда 28 лет.
Напомним, что в бою за Киев погиб лётчик Александр Мариняк.
Легендарный пилот "Призрак Киева" возле Обухова Киевской области в понедельник, 7 марта, сбил российскую ракету "Калибр" и спас сотни жизней.