Успел сообщить, что на него напали: в Польше подростки жестоко избили украинца из-за замечания

Мужчина получил травмы головы, переломы носа и ребер.
В Щецине избили украинца, работавшего водителем в городском автобусе. Мужчину атаковала группа подростков, которым он сделал замечание.
Об этом сообщает 24kurier.pl.
Мужчина работал водителем городского автобуса №85. Во время движения по маршруту в салон вошла группа подростков, которые вели себя вызывающе и шумели, поэтому водитель сделал им замечание и попросил успокоиться.
Подростки — трое парней и две девушки в возрасте 15—17 — лет напали на украинца и избили его. Перед этим последний успел связаться с диспетчером и попросить о помощи. Дальше связь прервалась.
На место происшествия вызвали медиков. У украинца диагностировали травмы головы, лица и спины, переломы носа и ребер. Его доставили в больницу в Здунов.
Виновных в избиении разыскивают.
Водители автобусов говорят, что это не первый случай в этом районе. Местные заметили, что в последние несколько лет в автобусе 85 регулярно ездила группа подростков, которые шумели, курили сигареты и употребляли алкоголь. В группе они агрессивны и сильны, потому водители и другие пассажиры боятся обратить на них внимание.
Напомним, что в Польше при неустановленных обстоятельствах скончался 28-летний украинец из Тернополя, работавший поваром.
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