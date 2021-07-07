Успел только вызвать медиков: в Хмельницком мужчина отравился мухоморами, которые сам собрал и приготовил

Успел только вызвать медиков: в Хмельницком мужчина отравился мухоморами, которые сам собрал и приготовил

У мужчины спутанность сознания и галлюцинации.

В г. Хмельницком спасают 32-летнего мужчину, который во вторник, 6 июля, попал в больницу с тяжелым отравлением мухоморами.

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Об этом сообщила врач по гигиене питания Государственного учреждения "Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" Валентина Щавинская, пишет сайт "Е".

По данным медика, мужчина сам собрал только мухоморы, приготовил их и поужинал ядовитыми грибами. Через час ему стало плохо, единственное, что он успел — вызвал медиков.

"Мужчина собрал только мухоморов. Отварил их и поужинал ими вчера, 6 июля, около семи часов вечера. А уже через час его забрали врачи", — сообщила Валентина Щавинская.

Сейчас состояние пострадавшего оценивают, как тяжелое. У него спутанность сознания, галлюцинации.

Напомним, в Днепре из-за отравления бледной поганкой умер 9-летний мальчик.

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