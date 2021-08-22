Успела выбежать из дома: в Житомирской области соседи нашли в подъезде труп женщины

Успела выбежать из дома: в Житомирской области соседи нашли в подъезде труп женщины

По подозрению в убийстве жительницы Бердичева задержали ее сожителя.

В субботу, 21 августа, в Бердичеве Житомиськои области в подъезде на лестничной площадке между этажами обнаружили тело 44-летней местной жительницы. В покойной было ножевое ранением в шею.

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Как рассказали в полиции области, сообщение о происшествии правоохранители получили в 23:35.

По предварительно информации, в тот вечер по месту жительства между погибшей и ее сожителем произошла ссора. В разгар эмоций мужчина ударил женщину ножом. Она успела выбежать из дома и позвать на помощь.

Однако тяжелое ранение не оставило ей шансов на жизнь.

По словам соседей погибшей, между сожителями иногда возникали громкие скандалы.

"Во время первоочередных следственных действий мы изъяли вещественные доказательства и задержали обоснованно подозреваемого в совершении тяжкого преступления", — сообщил начальник Бердичевского райотдела полиции Олег Мельничук.

Сейчас мужчина под стражей.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК. Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения.

Мужчине грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.

Напомним, в Киеве посреди улицы застрелили мужчину, которого разыскивала полиция.

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