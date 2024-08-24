Успели эвакуировать детей: в Сумской области погибли супруги из-за атаки вражеского дрона

Сегодня войска РФ атаковали беспилотником автомобиль, двигавшийся по трассе "Кипти-Глухов-Бачевск".

Об этом информирует пресс-служба Сумской области в Telegram.

В результате дроновой атаки погибли супруги: 35-летний мужчина и 34-летняя женщина.

Глава Эсманской громады Сергей Минаков сообщил "Суспільне", что супруги эвакуировали своих детей из населенного пункта Сопич. Сегодня же супружеская пара перевозила вещи.

"Рано утром супруги двигались из населенного пункта Сопич, на трассе возле села Вильная Слобода в их автомобиль попал дрон. Супруги погибли", — отметил Сергей Минаков.

Ранее стало известно, что РФ обстреляла город Константиновка Донецкой области, есть погибшие и раненые.

Кроме того, по данным ОВА, в Херсоне в течение дня погибли три человека в результате вражеских обстрелов.

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