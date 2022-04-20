Успели записать несколько секундный ролик и разлететься на кусочки: кадыровские тиктокеры наконец-то показали видео настоящего боя с ВСУ

Успели записать несколько секундный ролик и разлететься на кусочки: кадыровские тиктокеры наконец-то показали видео настоящего боя с ВСУ

Титок-войска Кадырова в очередной раз оконфузились перед публикой, записывая видео.

Каждый раз, как тиктокеры Кадырова записывают какое-нибудь видео из Украины, они становятся посмешищем. Плохо срежиссированные ролики для лайков не вызывают ничего, кроме смеха у зрителей.

Постоянные шпины на то, что "кадыровцы" не находятся на передовой, а снимают сюжеты в тылу, сделали свое дело. Титок-войска наконец-то вместо "нацистских" светофоров и гаражей таки вступили в бой с ВСУ... но продолжался он всего несколько секунд и закончился плачевно.

Видео боя выложили в Сети.

На кадрах видно, как кадыровские оккупанты стреляют по позициям ВСУ из окопа. Продолжается это недолго. После нескольких выстрелов украинские защитники обнаружили огневую позицию "кадыровцев" и произошел прилет прямо в окоп. На этом видео боя закончилось. Судя по кадрам, кадыровцы-стрелки разлетелись на кусочки и домой поедут в пакетиках.

Напомним, что в Запорожской области взбунтовались военные РФ и отказались воевать, "кадыровцы" расстреляли организаторов.