Успение праведной Анны 2022: Нельзя делать традиции, молитва к святой

7 августа верующие празднуют большой праздник – Успение праведной Анны, матери Богородицы. Она издавна считалась покровительницей матерей и женщин. Что нельзя делать в этот день и какие традиции существуют – читайте в материале ТСН.ua.

Что нам известно о жизни праведной Анны

Если верить преданию, родилась праведная Анна в семье священника в I веке до нашей эры. В юности она вышла замуж за Иоакима и переехала вместе с мужем в Назарет Галилейский. До глубокой старости у супругов не было детей и это очень беспокоило Анну и Иоакима. Поэтому они каждый день молились Богу с просьбой подарить им ребенка.

Увидев однажды на ветке гнездо с маленькими птенцами, Анна дала обет Господу, что подарит ему жизнь ребенка, если он у нее родится. Вечером к женщине явился Ангел Божий и возвестил, что родится у нее скоро дочь Мария и через нее все племена мира благословятся. Жили тогда Анна и Иоаким в Иерусалиме. Там она и забеременела, а потом родила дочь, которую суждено было стать Пресвятой Девой Марией.

Анна помнила о своем обещании. Поэтому до трехлетнего возраста Мария жила в доме своих родителей, а затем Анна с Иоакимом привели девочку в храм Господень. Там она воспитывалась до своего совершеннолетия. Самая праведная Анна прожила все эти годы рядом с храмом и умерла в возрасте 79 лет, пережив своего мужа на 2 года.

Успение праведной Анны, матери Богородицы: традиции дня

Успения праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы / Фото: commons.wikimedia.org

В церквях по случаю великого праздника обязательно проводятся торжественные богослужения. Верующие идут в храм и молятся святой Анне, прося прежде всего у нее об исцелении от бесплодия. Давно Анна считается покровительницей женщин и помощницей в семейной жизни. Особенно она всегда помогает тем, кто не может забеременеть. Также Анна защищает обездоленных и обиженных, помогает в борьбе с тяжелыми недугами.

В этот великий православный праздник следует заниматься добрыми делами, помогать ближним. А вот огородники на Успение праведной Анны обычно начинают копать картошку. А еще наши предки 7 августа ходили в лес за грибами, чтобы вечером приготовить из них вкусные блюда.

Что нельзя делать

Не стоит на Успение праведной Анны злословить и кричать, иначе можно навлечь беду на свою семью.

Также в этот день старайтесь не лениться – умеренный труд принесет не только пользу, но и удовольствие.

Народные приметы 7 августа

Наши предки в этот день наблюдали за погодой:

Мрачное утро на морозную зиму.

Солнечный и теплый день означает, что зима будет холодная.

Если 7 августа будет дождь, значит зима будет мягкой и снежной.

Молитва на Успение праведной Анны, способной творить чудеса

О, славная святая Анна! Ты исполнена сострадания к призывающим Тебя и полна любви к страдающим... Подавленная тяжестью моих бед, я упаду к ногам Твоим стол и смиренно умоляю: возьми под Твою особую опеку мое намерение, которое я ныне подаю Тебе ( Просить). Пожалуйста, преставь его Твоей Доне, Пречистой Деве Марии, и помести его перед Троном Иисусом, чтобы Он довел это намерение до счастливого завершения. Но, прежде всего, получи для меня милость когда-нибудь увидеть Его вечность вместе с Тобой и Марией, и со всеми Святыми. Аминь!