Успение Пресвятой Богородицы 2022: дата, традиции и сильная молитва для лучшей жизни

Читайте в материале ТСН.ua о великом празднике в православном календаре – Успение Пресвятой Богородицы 2022 года. Оно посвящено дню смерти Девы Марии, ставшей Матерью Иисуса Христа, и переходу ее в Царство Небесное.

Ежегодно в конце последнего летнего месяца верующие чтят память Девы Марии. Этот великий праздник называется Успение Пресвятой Богородицы. Оно посвящено окончанию земного пути Матери Божьей. Успение Пресвятой Богородицы относится к так называемым двунадесятым (т.е. главным) событиям в христианстве. А важность в этот день подчеркивает строгий Успенский пост.

Когда Успение Пресвятой Богородицы 2022

Ежегодно Успение Пресвятой Богородицы приходится на 28 августа. 2022 это воскресенье, что очень удобно, ведь верующие смогут без проблем пойти в церковь и помолиться перед иконой Божией Матери. С 14 по 27 августа все верующие держат строгий Успенский пост.

История и основная сущность этого дня

Успение Пресвятой Богородицы: история праздника, его суть / Фото: commons.wikimedia.org

В церковной традиции слово "Успение" означает "тихая и мирная смерть". 28 августа верующие вспоминают тот день, когда Дева Мария перешла в Царство Небесное. Согласно библейским текстам, ангел пришел к Пресвятой Богородице за три дня до ее смерти и предупредил ее о кончине. Поэтому она успела попрощаться с теми, кого она любила, а также с путешественниками, которые пришли навестить ее.

Почему дату смерти Девы Марии верующие считают большим праздником? Церковь празднует переход Богородицы в вечную жизнь на Небесах и воссоединение ее со своим Сыном.

Успения Пресвятой Богородицы: традиции и что нельзя делать

На Успение Пресвятой Богородицы, как и в другие великие христианские праздники, верующие посещают церковную службу. К 28 августа крестьяне уже заканчивали убирать зерно, а потому в церквях начинали освящать хлеб. Также в него добавляют зерно, орехи, некоторые фрукты, мед. А после этого вся семья собиралась за праздничным столом, где обязательно подавали медовуху, баранину и сезонные фрукты.

В церкви перед иконой Божией Матери ставили свечу за здоровье родных и близких, затем читали молитву. Родители обращались к Богородице, чтобы она подарила их детям свое благословение. В народе на Успение Пресвятой Богородицы было принято варить варенье, делать разную консервацию, а также убирать собранное зерно в подвале.

Что нельзя делать 28 августа :

ходить босиком;

обижаться и ссориться;

заниматься тяжелым физическим трудом;

носить грязную и старую обувь;

играть свадьбу.

Молитва на Успение Пресвятой Богородицы

Молитва на Успение Пресвятой Богородицы / Фото: pixabay.com

О, Дева Мария, Матерь наша, Отец Небесный сделал Тебя Храмом и инструментом Святого Духа, чтобы, приняв от Тебя плоть, Вечное Слово вошло в мир и поселилось с нами.

Ты, о Матерь, всегда была для нас той ведущей звездой, ведущей к дому Отца. Как когда-то в Кане Галилейской Ты говорила к нашим праотцам, так и ныне Ты обращаешься к нам со словами: "Сделайте все, что Он скажет вам" (Ин.2,5).

Божественное убежище грешников, будь Господом помощью нам, несовершенным и немощным, Своим Небесным Покровом храни нас от зла, которое нам постоянно грозит. Скорбным утешение, как Мать, помоги нам, когда у нас исчерпывается надежда и силы для доброй христианской жизни. Вместе с нами выпроси у Сына Своего больным исцеление и благодать здоровья души и тела для всех слабых и страдающих.

Господней милостью и премудростью детей научи любви к Богу и людям, к Святой Церкви и к нашей дорогой Родине. Выпроси им у Христа Спасителя любовь родителей и воспитателей. Укрепи наши семьи, чтобы они были сильны Богом.

Просим, чтобы молодежи Господь дал надлежащие силы и благословения быть верной Богу, а также мудрость в познании красоты и достоинства человеческой личности, значение семейной жизни, величие материнства и ответственность отцовства.

Пусть по Твоему святому покровительству Отец Небесный пробудит и, прежде всего, среди нашей молодежи многочисленные призвания к священническому и душепастырскому, монашескому и миссионерскому, а также евангелизационному и катехизическому, социально-благотворительному и иному служению и благословляет ее всеми. .

А духовенству разных традиций и обрядов пусть Он дарит мужество провозглашать Евангелие Царства Божьего и радость верного служения Твоему Сыну в Святой Его Церкви Христовой, которая да будет дарована восстановлением ее единства и целостности, которая была в первоапостольские времена.

В Отечестве нашем просим Тебя, чтобы Господь подал жить всем нам в ней в духе единения, истинного мира и братской любви и взаимопомощи, даровал сердце искреннее и открытое навстречу потребностям наших соседей и сограждан.

Сегодня мы вверяем себя Твоему Небесному покровительству, потому что испокон веков никто не слышал, чтобы кто-то из прибегающих к Тебе, просящих у Тебя Божьей помощи, был Тобой, а следовательно – Господом, заброшенным (молитва св. Бернарда).

Отдаем под Твой Божий Покров, Мария, нашу епархию и все общины на ее территории, чтобы они пользовались надлежащей свободой вероисповедания. Пусть храмы наполняются истинным служением и прославлением Бога, а верующие с воодушевлением и радостью приступают к Слову Божию и Святым Таинствам.

Молитвами нашими к Господу в скорбях не презри, о, Владычица наша, Заступница наша, Пресвятая Богородица. Аминь.