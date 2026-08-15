Успение Пресвятой Богородицы 2022: картинки на украинском, поздравления в прозе, стихах и смс

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Успение Пресвятой Богородицы 2026 года: картинки на украинском, поздравления в прозе, стихах и смс
Успение Пресвятой Богородицы — один из самых почитаемых христианских праздников, напоминающий о вере, духовной силе и опеке Бога. В этот день принято желать близким мира, здоровья, душевного спокойствия и благословения. Собрали искренние поздравления, которые можно отправить родным, друзьям и знакомым.
В 2026 году украинцы отмечают Успение Пресвятой Богородицы 15 августа по новому календарю. Это один из двенадцати величайших церковных праздников, посвященный завершению земного пути Девы Марии и ее переходу к Небесному Царству.
Несмотря на то, что слово «успение» может ассоциироваться со смертью, в христианской традиции этот праздник имеет не грустное, а светлое содержание. Оно символизирует победу жизни над смертью, надежду и веру в вечность.
В этот день люди молятся, посещают храмы, вспоминают о важности любви, милосердия и поддержки близких.
Красивые поздравления с Успением Пресвятой Богородицы в прозе
Поздравляю со светлым праздником Успения Пресвятой Богородицы! Пусть Богоматерь всегда оберегает вашу семью, дарит мир в сердце, укрепляет веру и помогает преодолевать все жизненные трудности. Желаю здоровья, радости, душевной гармонии и благословения Божия.
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В этот святой день желаю, чтобы в вашем доме царили любовь, тепло и взаимопонимание. Пусть Пресвятая Богородица защищает от невзгод, наполняет душу светом, а каждый новый день приносит хорошие новости и счастливые моменты.
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Поздравляю с Успением Пресвятой Богородицы! Пусть молитвы будут услышаны, сердце остается спокойным, а жизнь будет наполнена добром, искренними людьми и приятными событиями. Желаю мира, здоровья и несгибаемой веры.
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Пусть сегодняшний праздник принесет в ваш дом благодать и уют. Желаю, чтобы Богородица всегда была рядом, поддерживала сложные минуты и направляла на правильный путь.
Короткие поздравления с Успением Богородицы для сообщения
С Успением Пресвятой Богородицы! Пусть в сердце будет мир, в душе — покой, а в доме — любовь и достаток.
Поздравляю с праздником! Пусть Матерь Божия хранит вас и ваших близких, дарит здоровье, счастье и светлую надежду.
Пусть этот прекрасный праздник наполнит жизнь добром, радостью и приятными переменами. Мира вам и Божьей защиты!
С праздником Успения Пресвятой Богородицы! Желаю гармонии, душевного тепла и исполнения лучших мечтаний.
Открытки с Успением Пресвятой Богородицы
Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы в стихах
В день святой — Богородицы праздник,
Да будет радости у вас много.
Пусть бережет от тревог и беды,
Дарит здоровье, любовь навсегда.
***
Пусть Божья Матерь вас оберегает,
От печали и печали всегда ограждает.
Дарит надежду, тепло и добро,
Чтобы счастье в сердце навсегда жило.
***
В светлый праздник Успения желаю
Мира и радости искренне желаю.
Пусть в семье властвует тепло,
А в каждом дне будет больше добро.