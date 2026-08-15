Успение Пресвятой Богородицы 2022: картинки на украинском, поздравления в прозе, стихах и смс / © commons.wikimedia.org

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В 2026 году украинцы отмечают Успение Пресвятой Богородицы 15 августа по новому календарю. Это один из двенадцати величайших церковных праздников, посвященный завершению земного пути Девы Марии и ее переходу к Небесному Царству.

Несмотря на то, что слово «успение» может ассоциироваться со смертью, в христианской традиции этот праздник имеет не грустное, а светлое содержание. Оно символизирует победу жизни над смертью, надежду и веру в вечность.

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В этот день люди молятся, посещают храмы, вспоминают о важности любви, милосердия и поддержки близких.

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Красивые поздравления с Успением Пресвятой Богородицы в прозе

Поздравляю со светлым праздником Успения Пресвятой Богородицы! Пусть Богоматерь всегда оберегает вашу семью, дарит мир в сердце, укрепляет веру и помогает преодолевать все жизненные трудности. Желаю здоровья, радости, душевной гармонии и благословения Божия.

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В этот святой день желаю, чтобы в вашем доме царили любовь, тепло и взаимопонимание. Пусть Пресвятая Богородица защищает от невзгод, наполняет душу светом, а каждый новый день приносит хорошие новости и счастливые моменты.

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Поздравляю с Успением Пресвятой Богородицы! Пусть молитвы будут услышаны, сердце остается спокойным, а жизнь будет наполнена добром, искренними людьми и приятными событиями. Желаю мира, здоровья и несгибаемой веры.

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Пусть сегодняшний праздник принесет в ваш дом благодать и уют. Желаю, чтобы Богородица всегда была рядом, поддерживала сложные минуты и направляла на правильный путь.

Короткие поздравления с Успением Богородицы для сообщения

С Успением Пресвятой Богородицы! Пусть в сердце будет мир, в душе — покой, а в доме — любовь и достаток.

Поздравляю с праздником! Пусть Матерь Божия хранит вас и ваших близких, дарит здоровье, счастье и светлую надежду.

Пусть этот прекрасный праздник наполнит жизнь добром, радостью и приятными переменами. Мира вам и Божьей защиты!

С праздником Успения Пресвятой Богородицы! Желаю гармонии, душевного тепла и исполнения лучших мечтаний.

Открытки с Успением Пресвятой Богородицы

Открытки с Успением Пресвятой Богородицы / © ТСН

Открытки с Успением Пресвятой Богородицы / © ТСН

Открытки с Успением Пресвятой Богородицы / © ТСН

Открытки с Успением Пресвятой Богородицы / © ТСН

Открытки с Успением Пресвятой Богородицы / © ТСН

Открытки с Успением Пресвятой Богородицы / © ТСН

Открытки с Успением Пресвятой Богородицы / © ТСН

Открытки с Успением Пресвятой Богородицы / © ТСН

Открытки с Успением Пресвятой Богородицы / © ТСН

Открытки с Успением Пресвятой Богородицы / © ТСН

Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы в стихах

В день святой — Богородицы праздник,

Да будет радости у вас много.

Пусть бережет от тревог и беды,

Дарит здоровье, любовь навсегда.

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***

Пусть Божья Матерь вас оберегает,

От печали и печали всегда ограждает.

Дарит надежду, тепло и добро,

Чтобы счастье в сердце навсегда жило.

***

В светлый праздник Успения желаю

Мира и радости искренне желаю.

Пусть в семье властвует тепло,

А в каждом дне будет больше добро.

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