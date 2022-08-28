Успение Пресвятой Богородицы 2022: картинки на украинском, поздравления в прозе, стихах и смс

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных церковных праздников, который чтит уход Девы Марии из жизни. Поздравьте своих близких и друзей с праздником Успения Пресвятой Богородицы в прозе, стихах, смс и картинках. Все эти приветствия подобрал для вас ТСН.ua.

С праздником Успения Пресвятой Богородицы – поздравление в прозе

Дорогие сестры и братья, желаю всем счастливого праздника Успения Пресвятой Богородицы! В этот день мы празднуем величайшую веру, полноту жизни и любви, победу свободы, свободы от греха и всех его последствий, свободы, которая приведет нас от вечной смерти к вечной жизни. Пусть в этот день наш дух наполнится оптимизмом и позитивной энергией, а Пресвятая Богородица станет источником вдохновения и надежды в нашей повседневной жизни и наших мыслях. Всем желаю празднования, полного радости и благодати!

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Поздравляю с большим праздником! Пусть в душах ваших всегда господствует мир и любовь, и благословенным пусть всегда будет жизненный путь. Желаю каждому добиться своего успеха, осуществить свои заветные мечты и всегда оставаться искренним и уважаемым человеком. Пусть Богородица покрывает вас от случайных бед, да горе никогда не касается вашего порога. Пусть ее молитва сохранит вас в любой ситуации.

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В день Успения Пресвятой Богородицы от души хочу пожелать всегда ценить все то, что имеешь в своей жизни, не тратить время на оскорбления и глупые ссоры с близкими, дорожить каждым мгновением счастья и радости, давать своему сердцу возможность искренне любить и надеяться. Пусть дома мир царит и благодать, родные будут счастливы и здоровы, а ангел-хранитель всегда ухаживает и оберегает. Пусть на небе всегда горит звездочка, освещающая путь и вести по жизни только по верному курсу.

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Душевно поздравляю вас с праздником Успения Пречистой Богоматери! Молитвенно прошу для вас Божьей помощи в вашей земной юдоле, духовного и телесного здоровья, силы, надежды и терпения. Да хранит вас Небесная Заступница от скорби, уныния и печали. Пусть радость от сегодняшнего великого праздника продолжит жить в вашем сердце долгие годы, внушая в душу бескорыстную любовь к ближним и уверенность в завтрашнем дне.

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Пусть Пресвятая Дева благословит каждый ваш день! Пусть она поможет вам в жизни и наполнит ее тихим, добрым, семейным счастьем. Желаем, чтобы в вашей жизни всегда хватало хлеба, тепла и любви. Чтобы вы никогда не знали голода, холода и слез. Пусть будет доброе сердце, счастливое – жизнь, искренняя – улыбка, радостная – надежда. Желаю мира и благодати, трепетной любви и крепкой веры, самоотверженности души и чистоты мысли. С Успением Пресвятой Богородицы!

Успения Пресвятой Богородицы: стихи на праздник

С Успением Богородицы

Сердечно поздравляю,

Добра и благоденствия

Вам от души желаю.



Пусть вера будет крепкою,

Надежда помогает,

Любовь в горячем сердце

Горит, не затухает.



Пускай вас Богородица

От боли защитит,

От бед, обид, отчаяния

Всегда пусть оградит.

***

В день Богородицы Успения

Желаем Вам благословения,

А также радости, везения

И праздничного настроения.



Чтоб Дева Мария во всём помогала,

От всех неудач чтобы оберегала.

С небес благосклонно всегда бы взирала.

И чтоб заболеть никогда не давала.

***

Пусть Богородица Святая

В твой дом достаток принесет,

Чтоб жизнь была прекрасней рая,

Текла без всяческих забот!



Желаю мира, благ и света,

Любви и сказочных чудес!

Пускай всегда хранит всё это

Господь Всевидящий с небес!

***

Я вас с праздником великим,

Светлым поздравляю.

В День Успения Пресвятой Богородицы

Мира всем желаю.



Пусть в сердцах живет любовь,

Радость и терпение.

Чтоб ценили каждый час,

Каждое мгновение.

***

Я желаю в праздник святой

Много счастья и в душах тепла,

Пусть наполнится мир добротой,

Чтобы жизнь всегда мирной была!



Богородица пусть вам пошлет

Лишь удачу, достаток, здоровье,

И сердца, непременно, зальет

Только чистой и светлой любовью!

Успение Пресвятой Богородицы – приветствие в смс

Пусть в этот особый день Святая Дева Мария будет внимательна к вам и вашей семье, защитит от бед, сбережет от слез! Желаем здоровья и счастья, добрых мыслей, всех благ, и конечно, чтобы в душе царил покой!

***

Пресвятую Богородицу мы чтим,

Ее Успение сегодня вспоминаем.

Вам искренне желаем мира и счастья,

Пусть несогласия покинут вас навсегда!

***

Со святым праздником! Пусть ангелы хранят от горя, а доброе слово всегда подбодрит и даст силы для дальнейшего пути. Здоровье семьи и процветание, чтобы никакие беды не омрачали голубое небо.

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Пусть ангелы небесные нам любовь несут,

Небесной молитвой от Сатаны спасут,

Моли Деву Марию о здоровье и счастье,

Она прогонит все напасти!

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С Успением Пресвятой Богородицы поздравляю всех – с праздником! И желаю всем нам терпимости, мудрости, сосредоточенности, толерантности, уважения друг к другу, добросовестности и бережливости!

Поздравления на Успение Пресвятой Богородицы: картинки на украинском

Успения Пресвятой Богородицы: картинки / Фото: ТСН.ua

Успения Пресвятой Богородицы: картинки / Фото: ТСН.ua

Успения Пресвятой Богородицы: картинки / Фото: ТСН.ua

Успения Пресвятой Богородицы: картинки / Фото: ТСН.ua