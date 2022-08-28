Успение Пресвятой Богородицы 2022: картинки на украинском, поздравления в прозе, стихах и смс

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных церковных праздников, который чтит уход Девы Марии из жизни. Поздравьте своих близких и друзей с праздником Успения Пресвятой Богородицы в прозе, стихах, смс и картинках. Все эти приветствия подобрал для вас ТСН.ua.
С праздником Успения Пресвятой Богородицы – поздравление в прозе
Дорогие сестры и братья, желаю всем счастливого праздника Успения Пресвятой Богородицы! В этот день мы празднуем величайшую веру, полноту жизни и любви, победу свободы, свободы от греха и всех его последствий, свободы, которая приведет нас от вечной смерти к вечной жизни. Пусть в этот день наш дух наполнится оптимизмом и позитивной энергией, а Пресвятая Богородица станет источником вдохновения и надежды в нашей повседневной жизни и наших мыслях. Всем желаю празднования, полного радости и благодати!
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Поздравляю с большим праздником! Пусть в душах ваших всегда господствует мир и любовь, и благословенным пусть всегда будет жизненный путь. Желаю каждому добиться своего успеха, осуществить свои заветные мечты и всегда оставаться искренним и уважаемым человеком. Пусть Богородица покрывает вас от случайных бед, да горе никогда не касается вашего порога. Пусть ее молитва сохранит вас в любой ситуации.
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В день Успения Пресвятой Богородицы от души хочу пожелать всегда ценить все то, что имеешь в своей жизни, не тратить время на оскорбления и глупые ссоры с близкими, дорожить каждым мгновением счастья и радости, давать своему сердцу возможность искренне любить и надеяться. Пусть дома мир царит и благодать, родные будут счастливы и здоровы, а ангел-хранитель всегда ухаживает и оберегает. Пусть на небе всегда горит звездочка, освещающая путь и вести по жизни только по верному курсу.
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Душевно поздравляю вас с праздником Успения Пречистой Богоматери! Молитвенно прошу для вас Божьей помощи в вашей земной юдоле, духовного и телесного здоровья, силы, надежды и терпения. Да хранит вас Небесная Заступница от скорби, уныния и печали. Пусть радость от сегодняшнего великого праздника продолжит жить в вашем сердце долгие годы, внушая в душу бескорыстную любовь к ближним и уверенность в завтрашнем дне.
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Пусть Пресвятая Дева благословит каждый ваш день! Пусть она поможет вам в жизни и наполнит ее тихим, добрым, семейным счастьем. Желаем, чтобы в вашей жизни всегда хватало хлеба, тепла и любви. Чтобы вы никогда не знали голода, холода и слез. Пусть будет доброе сердце, счастливое – жизнь, искренняя – улыбка, радостная – надежда. Желаю мира и благодати, трепетной любви и крепкой веры, самоотверженности души и чистоты мысли. С Успением Пресвятой Богородицы!
Успения Пресвятой Богородицы: стихи на праздник
С Успением Богородицы
Сердечно поздравляю,
Добра и благоденствия
Вам от души желаю.
Пусть вера будет крепкою,
Надежда помогает,
Любовь в горячем сердце
Горит, не затухает.
Пускай вас Богородица
От боли защитит,
От бед, обид, отчаяния
Всегда пусть оградит.
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В день Богородицы Успения
Желаем Вам благословения,
А также радости, везения
И праздничного настроения.
Чтоб Дева Мария во всём помогала,
От всех неудач чтобы оберегала.
С небес благосклонно всегда бы взирала.
И чтоб заболеть никогда не давала.
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Пусть Богородица Святая
В твой дом достаток принесет,
Чтоб жизнь была прекрасней рая,
Текла без всяческих забот!
Желаю мира, благ и света,
Любви и сказочных чудес!
Пускай всегда хранит всё это
Господь Всевидящий с небес!
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Я вас с праздником великим,
Светлым поздравляю.
В День Успения Пресвятой Богородицы
Мира всем желаю.
Пусть в сердцах живет любовь,
Радость и терпение.
Чтоб ценили каждый час,
Каждое мгновение.
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Я желаю в праздник святой
Много счастья и в душах тепла,
Пусть наполнится мир добротой,
Чтобы жизнь всегда мирной была!
Богородица пусть вам пошлет
Лишь удачу, достаток, здоровье,
И сердца, непременно, зальет
Только чистой и светлой любовью!
Успение Пресвятой Богородицы – приветствие в смс
Пусть в этот особый день Святая Дева Мария будет внимательна к вам и вашей семье, защитит от бед, сбережет от слез! Желаем здоровья и счастья, добрых мыслей, всех благ, и конечно, чтобы в душе царил покой!
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Пресвятую Богородицу мы чтим,
Ее Успение сегодня вспоминаем.
Вам искренне желаем мира и счастья,
Пусть несогласия покинут вас навсегда!
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Со святым праздником! Пусть ангелы хранят от горя, а доброе слово всегда подбодрит и даст силы для дальнейшего пути. Здоровье семьи и процветание, чтобы никакие беды не омрачали голубое небо.
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Пусть ангелы небесные нам любовь несут,
Небесной молитвой от Сатаны спасут,
Моли Деву Марию о здоровье и счастье,
Она прогонит все напасти!
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С Успением Пресвятой Богородицы поздравляю всех – с праздником! И желаю всем нам терпимости, мудрости, сосредоточенности, толерантности, уважения друг к другу, добросовестности и бережливости!