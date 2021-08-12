Успенский пост: когда начинается и что нужно делать

Успенский пост: когда начинается и что нужно делать

Успенский пост продлится с 14 по 27 августа.

Когда начинается и когда заканчивается Успенский пост

С 14 августа начинается один из самых строгих постов православного мира — Успенский пост. Завершится он ровно через две недели — 27 августа.

Пост — это радость для души, ее обновление, преодоление хотя бы одной негативной привычки или недостатка. Напомним, вообще в православном мире 4 поста. Есть Рождественский пост — стояние перед тайной рождения Христова. Великий пост — самый древний, равен десятой части дней года. Апостольский пост — компенсаторный для тех, кто не придерживался Великого поста.

Богородичная Пасха

Успенский пост, который еще называют "Богородичная Пасха" — в честь смерти матери Иисуса Христа, которую величают Богородицей, Божьей Матерью, или ласково — Матерью Божьей. Ее смерть (Успение) по значению не менее величественная, чем смерть и Воскресение Самого Иисуса Христа. Успение — в переводе на современный язык — "засыпание". По православной традиции, Дева Мария не умерла, а уснула, после чего Сын Божий забрал ее с собой на небо.

Успенский пост — довольно "молодой", появился в 1000 году н.э., когда человечество наконец постигло значение и силу молитвы, силу смирения Божией Матери и Ее служения Сыну Божьему. Мария по древним молитвами является "чеснейшей Херувим и славнейшей без сравнения Серафим". Никто из женщин библейской истории не имел таких сравнений, как Мария.

Икона "Успение Пресвятой Богородицы"

Именно поэтому Успенский пост по строгости приравнивается к Великому посту. Хотя он длится всего две недели, но для тех, кто не выдержал Великий пост, это — еще одна попытка получить благодать Божию.

Что можно и нельзя есть в Успенский пост: питание по дням

С 14 до 27 августа не употребляют мясо, масло и рыбу (рыбные блюда разрешены только 19 августа - праздник Преображения Господня).

Основная пища во время поста - картофель, овощи, орехи, грибы, фрукты, ягоды. При этом до Яблочного Спаса (19 августа) лучше отказаться от употребления яблок, вина и винограда.

Pexels

По понедельникам, средам и пятницам Успенского поста верующим следует соблюдать сухоядение - разрешаются вода, хлеб, соль, фрукты и овощи в сыром виде, сухофрукты, орехи, мед.

По вторникам и четвергам разрешаются горячие блюда без добавления масла. По субботам и воскресеньям - горячая пища с маслом, вино.

Впрочем, чтобы от поста была польза, отсутствие животных продуктов на столе нужно воспринимать с радостью, как преодоление эгоизма и благодарность Богу за свою жизнь и жизнь своих близких.

Что и запрещено делать в Успенский пост

Но еда — далеко не единственное, что следует ограничить! Гораздо важнее ограничить негативное насыщения личного пространства и быть милосердными друг к другу.

Очень важно думать, что говоришь. Снизить свое информационную нагрузку, перекрыть доступ в ваш внутренний мир всем негативам. Делать шаги навстречу Богу. А именно: молиться, читать и слушать Евангелие и православные песни на Youtube или других онлайн-платформах и тому подобное. Каяться во всех грехах, которые можем вспомнить, и даже в тех, что не можем вспомнить. Не обижаться и стараться прощать. Преодолеть хотя бы один свой изъян или плохую привычку. Творить добрые дела милосердия, помогать тем, кто нуждается в помощи или просит о ней.

Какие молитвы нужно читать на Успенский пост

Во время поста ежедневно желательно читать молитву Пресвятой Богородицы (любую, их очень много). Как можно чаще заходить в храм, хотя бы на 5 минут, и посещать воскресные богослужения.).

Постные блюда на Успенский пост

Суп-пюре из красной фасоли

Ингредиенты

500 гр. фасоли

1 луковица

1 морковь

стебель сельдерея

2-3 помидора (или томатный сок)

зубчик чеснока

зелень

Фасоль замочить на 5-6 часов, а еще лучше с вечера - и оставить до утра. Утром набухшую фасоль промыть под проточной водой и поставить варить. Варить на небольшом огне до полной готовности (фасоль должна развариться). Тем временем поджариваем луковицу и морковку в растительном масле, туда же добавляем тонко нашинкованные стебель сельдерея, помидор, порезанный кубиками, или стакан томатного сока. Фасолевый отвар процедить и протереть через сито. Ввести в него приготовленную заправку и измельченный пучок зелени укропа и петрушки. Поставить суп на огонь, и как только он снова закипит, добавить измельченный зубчик чеснока. Выключить огонь и дать супу немного потомиться в кастрюле.

Freepik

Капуста, тушенная с яблоками и сладким перцем

Ингредиенты

700 г белокочанной капусты

2 кислых яблока

1 репчатая луковица

1 сладкий перец

3 ст. ложки растительного масла

соль по вкусу.

Капусту нашинковать, перец нарезать соломкой, лук измельчить. Все сложить в глубокую сковороду, залить 0,75 стаканом воды, посолить и тушить 10 минут под крышкой. Затем добавить натертое на крупной терке яблоко и тушить еще 5 минут. Затем добавить растительное масло, перемешать и тушить без крышки, помешивая. Через 5 минут снять с огня. Тушеная капуста хороша и в горячем, и в холодном виде.

Freepik

Чечевичная каша

Ингредиенты

2 стакана коричнево-зеленой чечевицы

1 л воды

1 репчатая луковица

растительное масло

соль по вкусу.

Чечевицу перебрать, промыть, залить горячей водой, накрыть крышкой и варить на маленьком огне примерно час, посолить по вкусу. Луковицу мелко нарезать и спассеровать на масле, добавить в кашу, накрыть крышкой и варить при минимальном нагреве еще 10 минут.

Читайте также: Маковей, Первый Спас и начало Успенского поста: дата, история и главный цвет праздника

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку