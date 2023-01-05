Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской лавры возвращены государству — Ткаченко

У этих двух культовых сооружений истек срок действия договора аренды.

Комиссия по приему-передаче Успенского собора и Трапезной церкви от Украинской Православной Церкви к государству завершила работу.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Только что завершила работу Комиссия для приема-передачи Успенского собора и Трапезной церкви от Украинской Православной Церкви к государству. В комиссию вошли представители Национального заповедника, юридической компании "Миллер", УПЦ, МКИП. Комиссия начала свою работу 2 января этого года и занималась инвентаризацией имущества, а также составлением акта технического осмотра двух зданий. Работа Комиссии обеспечила комплексное описание имущества Успенского собора и Трапезной церкви, состояние иконостасов и икон, другого имущества, чтобы вернуть его балансодержателю", — написал он.

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По итогам работы комиссии был подписан соответствующий акт возвращения построек со стороны УПЦ.

"Несмотря на то, что на последнее заседание комиссии не явился митрополит Павел, который должен был подписать Акт, это не препятствие для возвращения государственного имущества. Отсутствие митрополита запротоколировано членами Комиссии, а сами Акты, подписанные со стороны Заповедника, направлены другой стороне на ознакомление", — добавил Ткаченко.

Напомним, 31 декабря В ПЦ МП провела последнюю службу в Верхней лавре. 1 января 2023 года УПЦ МП уже не допустили на территорию Успенского и Трапезного соборов.

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