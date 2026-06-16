Успенский собор после атаки: что будет с Киево-Печерской лаврой дальше

В Лавре сделали заявление о возобновлении после обстрела / © Офис президента Украины

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Реставрация поврежденных объектов Национального заповедника Киево-Печерская лавра после российской атаки может длиться около двух лет.

Такой предварительный прогноз озвучил генеральный директор заповедника Максим Остапенко, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, специалисты оценивают ситуацию и определяют дальнейший план работ.

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«Сейчас мы с коллегами изучаем возможность возобновления посещения объектов Киево-Печерской лавры. Будем определять, какие маршруты будут доступны людям», — рассказал Остапенко.

Он отметил, что, несмотря на повреждения, святыня продолжит работать после начала восстановительных работ.

«Киево-Печерская лавра должна работать и жить дальше после начала восстановленных работ», — отметил директор заповедника.

В ближайшее время над Успенским собором планируют установить специальное защитное укрытие. По словам Остапенко, после этого можно будет точнее определить окончательные сроки реставрации.

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Удар по Киево-Печерской лавре

Напомним, в результате российского удара на ночь 15 июня Успенский собор получил значительные повреждения. Также пострадали другие объекты исторического комплекса Киево-Печерской Лавры.

Специалисты отмечали, что из-за последствий атаки существовал риск повреждения конструкций собора. В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы и оценка ущерба.

По предварительным оценкам, российская атака нанесла заповеднику «Киево-Печерская лавра» ущерб более чем на 500 млн грн. В результате попадания беспилотника были повреждены крыша и интерьер Успенского собора, а также ряд сооружений рядом.

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