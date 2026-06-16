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Успенский собор после атаки: что будет с Киево-Печерской лаврой дальше
Над Успенским собором установят специальное защитное укрытие.
Реставрация поврежденных объектов Национального заповедника Киево-Печерская лавра после российской атаки может длиться около двух лет.
Такой предварительный прогноз озвучил генеральный директор заповедника Максим Остапенко, передает «Интерфакс-Украина».
По его словам, специалисты оценивают ситуацию и определяют дальнейший план работ.
«Сейчас мы с коллегами изучаем возможность возобновления посещения объектов Киево-Печерской лавры. Будем определять, какие маршруты будут доступны людям», — рассказал Остапенко.
Он отметил, что, несмотря на повреждения, святыня продолжит работать после начала восстановительных работ.
«Киево-Печерская лавра должна работать и жить дальше после начала восстановленных работ», — отметил директор заповедника.
В ближайшее время над Успенским собором планируют установить специальное защитное укрытие. По словам Остапенко, после этого можно будет точнее определить окончательные сроки реставрации.
Удар по Киево-Печерской лавре
Напомним, в результате российского удара на ночь 15 июня Успенский собор получил значительные повреждения. Также пострадали другие объекты исторического комплекса Киево-Печерской Лавры.
Специалисты отмечали, что из-за последствий атаки существовал риск повреждения конструкций собора. В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы и оценка ущерба.
По предварительным оценкам, российская атака нанесла заповеднику «Киево-Печерская лавра» ущерб более чем на 500 млн грн. В результате попадания беспилотника были повреждены крыша и интерьер Успенского собора, а также ряд сооружений рядом.