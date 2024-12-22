Успешная и эффектная операция: ВСУ на Купянском направлении уничтожили бронетанковую группу противника (видео)

Противник понес потери как в технике, так и в живой силе.

На Купянском направлении украинские бойцы уничтожили бронетанковую группу армии РФ. Враг окончательно потерял БМП и танк. Личный состав противника был ликвидирован.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

ВСУ на Купянском направлении уничтожили бронетанковую группу противника

Видео обнародовала 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого.

Детали операции

Для атаки враг привлек 5 единиц бронетехники: 2 танка и 3 БМП с десантом, которые были своевременно обнаружены аэроразведкой. Еще до подхода к месту высадки вражеского десанта БМП были атакованы нашими защитниками, но не успешно.

"Уже непосредственно на месте спешки, когда вражеская пехота начала покидать боевые машины, пилоты бригады начали работать дронами со сбросами. Спасти и скрыть боевую технику врагу не удалось, что привело к ее уничтожению дронами", — отмечают в ведомстве.

Сначала враг потерял БМП, а затем был добит танк.

"Личный состав противника, который был брошен в бой, из-за потери техники не смог проводить маневры и наступление. Пытался скрыться в лесополосе, где он был ликвидирован", — подытожили в Генштабе ВСУ.

Напомним, по состоянию на утро 22 декабря 2024 года ВСУ уничтожили 774 100 солдат армии Российской Федерации.