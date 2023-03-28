Успешно переплыл реку, но его уже ждали: в Польше задержали 20-летнего уклониста из Украины

Уклониста вернут в Украину.
В Польше задержали 20-летнего уклоняющегося из Украины, который незаконно попал в это государство, переплыв реку. Теперь его депортируют назад.
Об этом пишет lublin112.pl.
Инцидент произошел в минувшую пятницу вблизи железнодорожного моста в Дорогуске. Совместный патруль Пограничной и Железнодорожной охраны из Хелма, патрулируя пограничную речную зону, заметил молодого человека, который переплывал реку Буг из Украины в Польшу. Когда он вышел на берег, его немедленно задержали.
Нарушителем оказался 20-летний гражданин Украины. Несмотря на пребывание в холодной воде, мужчина не нуждался в медицинской помощи. Украинца доставили в пограничный пункт в Дорогуске, где после проведения административных мероприятий его передадут пограничной службе Украины.
Напомним, в реке Тиса в Закарпатье обнаружили тело 23-летнего жителя Черновицкой области. Молодой человек утонул, когда пытался нелегально пересечь границу в Румынию.
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