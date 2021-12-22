Успешно прошли учения: в Черкасской области пожары будут тушить монахини

Добровольцы прошли специальные учения.

На Украине в Черкасской области заработала первая добровольная пожарная команда. В ней будут нести службы монахини одного из монастырей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Сегодня, 22 декабря, в Свято-Троицком Мотронинском женском монастыре в селе Мельники Медведевской сельской территориальной общины в Черкасской области открылась новая пожарная команда, состоящая из добровольцев.

На вызовы будут выезжать 5 добровольцев — игуменья Иллария, две послушницы монастыря Лариса и Кристина и два водителя пожарного автомобиля.

"Помимо обеспечения пожарной безопасности монастыря и реагирования на чрезвычайные события, под защитой пожарной команды будут находиться жители 7 сел и двух поселков, входящих в сельскую территориальную общину. Ведь расстояние до ближайшей пожарной части составляет около 20 километров", — отметили в пресс-службе ГСЧС.

Добровольцы прошли специальные учения, где отработали упражнения по боевому развертыванию, подаче воды и оказанию первой домедицинской помощи пострадавшим.

Напомним, что один человек погиб, двое пострадавших остаются в больнице, при жизни одного из них сейчас борются врачи — таковы последствия ночного пожара в Винницкой области. Там горел популярный загородный гостиничный комплекс.

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