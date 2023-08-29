Успешное движение Сил обороны на Таврическом направлении продолжается: уничтожены 25 единиц военной техники противника

За последние сутки потери врага составили 293 человека (безвозвратные – 50, раненые – 243).

Об этом в социальных сетях сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

Уничтожены 25 единиц военной техники противника.

В частности, 1 танк, 4 ББМ, 9 артиллерийских систем и минометов, 1 ПТРК, 1 БпЛА, 9 единиц автомобильной техники.

Также были уничтожены 5 складов боеприпасов, 1 пункт управления и 1 контрольно-наблюдательный пункт врага.

"Силы обороны Украины работают. Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Отметим, что Вооруженные силы продолжают работать на Таврическом направлении и уничтожать оккупационные войска РФ.

Читайте также: