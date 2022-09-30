Успешное старение: что означает этот термин, основные шаги к нему

Что такое успешное старение? На первый взгляд, возникает вопрос: успешно – это как? В 60 лет иметь лицо без морщин или в 50 пробежать марафон? Главная идея этого термина – воспринимать старение как процесс, во время которого человек получает новый опыт и личностный рост. Тогда вы сможете уберечься от мифов, связанных со старением, и страхами, которые люди могут испытывать с возрастом. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Термин "успешное старение" стал популярным и начал активно обсуждаться за последние десятилетия. Он одинаково важен для мужчин и женщин.

Однако последнее исследование, которое летом 2021 года было опубликовано в издании The Lancer, показало — мужчины легче переносят процесс старения, чем женщины. Это обусловлено нормами и гендерными ролями. Авторы исследования проанализировали население 18 стран мира, оценивая комфорт от старения по пяти основным признакам: здоровье, безопасность, равноправие, вовлеченность и продуктивность.

Поэтому возникает вопрос: как подготовиться к старению и сделать этот процесс успешным? Связано ли успешное старение у женщин с красотой и возрастом, а у мужчин – с достижениями в карьере? Психологиня и старшая преподавательница Университета Тейлора (Малайзия) Сэм Дженг Мун поделилась своими мыслями о том, как добиться "успешного старения".

"Успешное старение" – это совсем не просто

Что такое "успешное старение" и как его достичь / Фото: pixabay.com

В психологии достаточно сложно определить, что же это такое "успешное старение". В области геронтологии (наука, изучающая старение) было много вопросов и дискуссий на эту тему. Однако существует одно предположение, что человек, успешно состарившийся, будет иметь:

высокая когнитивная и физическая работоспособность;

свободу от инвалидности и болезней;

активное участие во всем, что происходит в жизни.

То есть, подытоживая, можно сказать, что успешное старение – это успех в психологическом, физическом и социальном аспектах.

Как это – стареть успешно

Процесс старения индивидуален и у каждого человека он проходит по-своему. Все зависит от многих факторов: генетики, способа питания, окружающей среды и т.п. Однако, если говорить об успешном старении, очень важно понять, что оно заключается не только в поддержке физических условий или внешнего вида. Речь идет о психологическом благополучии и качестве жизни.

Например, пожилые люди в тот или иной момент своей жизни непременно перенесут определенные проблемы со здоровьем. Но если они способны пережить эти трудности и найти способ улучшить свою жизнь и предотвратить будущие стрессовые ситуации, связанные с возрастом, можно сказать, что их старение прошло успешно. Это некая "проактивная адаптация", которая может быть как внутренней (устойчивость, отношение к проблеме), так и внешней (поддержка близких).

Успешное старение – когда человек может адаптироваться к новым вызовам, появляющимся с возрастом, и получать при этом удовольствие. И начать это можно делать на любом этапе жизни.

Не менее важна также и психологическая деятельность человека. Чтобы в любом возрасте жизнь была более обогащенной и содержательной, нужно задействовать оптимистические и устойчивые черты личности, такие как социальное взаимодействие, когнитивная деятельность, вовлечение в разные аспекты.

Шаги к успешному старению

Шаги к успешному старению / Фото: pixabay.com

Как пишет SpeakingOfWomenHealth, с возрастом каждый человек делает выбор относительно образа своей жизни, любимых занятий, ухода за здоровьем, планов на старость. И несколько основных шагов помогут получить здоровые и активные "золотые" годы жизни:

Поддержание здоровых привычек и положительного образа жизни – попробуйте бросить курить, не употребляйте больше одного алкогольного напитка в день, старайтесь регулярно выполнять физические упражнения, чтобы поддерживать комфортный вес тела, а также не забывайте о медицинских осмотрах. Поддержка социализации и интеллектуальной стимуляции – найдите себе хобби по душе (лучше, чтобы они были социальными и активными), занимайтесь укреплением семейных отношений, участвуйте в учебных курсах и т.д. Проведение "мудрого" финансирования – стоит заранее подумать о выходе на пенсию, тщательно управляя своими инвестициями, чтобы будущую жизнь встретить в уверенности в финансовом плане. Сохранение физического здоровья – выберите семейного врача и старайтесь вести физически активный образ жизни.

Процесс старения рано или поздно коснется каждого из нас, но мы можем сделать его более комфортным, если будем знать, как адаптироваться к возрастным изменениям.