Успешный обмен: в Украину вернулись защитники, незаконно осужденные в России

Домой вернулись украинские военные в рамках очередного обмена пленными / © СБУ

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Украине удалось освободить из российского плена украинских защитников. Среди них есть те, кто был незаконно осужден в РФ или кто находился под неправомерным следствием.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в комментарии «Новости.LIVE».

Этот день принес хорошие новости, несмотря на тяжелую ночь для страны, отметил представитель ГУР. Во время последнего обмена домой вернулись военнослужащие разных званий, от младших сержантов до офицеров. Большинство освобожденных – это тяжелораненые и больные воины в возрасте до 25 лет, захваченные в плен на разных направлениях фронта.

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Кого удалось вернуть из плена

Юсов подчеркнул, что среди уволенных есть защитники, которых Российская Федерация незаконно осудила, или находившиеся под неправомерным следствием.

"Это категория, за которую всегда ведется особо сложная борьба", - подчеркнул он.

По его словам, среди уволенных есть также защитники Мариуполя.

Этот этап обмена явился результатом тяжелой и кропотливой работы переговорной группы. Общую координацию процесса осуществляет председатель Координационного штаба по обращению с военнопленными, генерал-лейтенант Кирилл Буданов. Юсов отметил, что "результат мы сегодня видим, и в ближайшее время будет продолжение".

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Конфиденциальность переговоров

На вопрос, есть ли среди уволенных защитников Мариуполя бойцы «Азова», Андрей Юсов ответил, что формулировки, которые использует Координационный штаб, избираются с целью не навредить следующим этапам обмена и не привлекать лишнего внимания к чувствительным вопросам.

"Защитники Мариуполя есть, и это хорошие новости для всей страны, как и хорошие новости для каждой семьи, которая сегодня получила известие об увольнении своего родного человека", - подчеркнул он.

Напомним, в пятницу, 4 июля, прошел очередной обмен пленными между Украиной и РФ. В Украину вернули воинов Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта. Большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года.