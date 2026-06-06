Успейте потратить «Нацкешбек»: названа дата, после которой деньги «сгорят»

Нацкешбек.

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Программа «Национальный кэшбэк» позволяет украинцам получать возврат части средств за покупку товаров отечественного производства. Впрочем, следует помнить, что есть четкие сроки по расходу кэшбека.

До какого числа нужно обязательно потратить деньги, читайте в материале ТСН.ua.

Накопленные средства по программе «Национальный Кэшбэк» нужно использовать до конца месяца — 30 июня. Иначе они автоматически вернутся в государственный бюджет.

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Заметим, что после этой даты программа перейдет на новый этап работы, а выплаты будут поступать по новому графику.

Как будет работать Национальный кэшбек

В пресс-службе «Действия» сообщили, что вскоре программа перейдет на новый этап работы. Поэтому ее участникам следует знать о важных изменениях в порядке начисления и использования средств.

К концу мая был начислен кэшбек за апрель. Использовать выведенные на карту средства можно будет до 30 июня.

За майские покупки выплата поступит в июле. В дальнейшем все будет работать в обычном режиме. Денежные средства будут поступать после 20 числа ежемесячно.

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Максимальная сумма кэшбека остается без изменений — 3000 грн в месяц.

На что можно потратить кэшбек:

коммунальные услуги;

лекарства и медицинские изделия;

книги и печатную продукцию;

почтовые услуги;

продукты украинского производства;

благотворительность и донаты на ВСУ.

Напомним, в Украине завершилась государственная программа кэшбека на горючее. За более чем два месяца действия ею воспользовались почти 2,3 млн украинцев. К программе также присоединились более 220 операторов АЗС — от крупных сетей до локальных заправок.

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