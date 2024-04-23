Успейте сегодня: синоптик Наталья Диденко предупредила о мощных дождях и сообщила, когда потеплеет

23 апреля Диденко призвала провести время на свежем воздухе, потому что завтра Украину охватит активный циклон с юга.

Завтра, 24 апреля, Украину охватит циклон с юга, который принесет дожди и сильный ветер.

Такой прогноз погоды предоставила синоптик Наталья Диденко.

"Сегодня всем желательно максимально, по возможности, на улицу! Погулять, пройтись или покрасить забор. Потому что завтра к нам снова запрыгивает активный циклон с юга, который принесет дожди и сильный ветер... Циклон будет принадлежать семейному циклоническому клану Biruta, который подчинит своему дождевом влиянии значительную часть европейского континента", — объяснила она.

Циклон Biruta Фото: Наталья Диденко

В Украине 24 апреля дожди пройдут повсюду. Где-то они будут умеренные, где-то – значительные. В дневные часы на юге и на востоке страны существенных осадков не предполагается.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-12 метров в секунду, местами штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха на севере и западе +11+16 градусов, на остальной территории +17+24 градуса, на юге местами до +25+28 градусов.

В Киеве будет дождь

Киевлян Наталья Диденко призвала завтра, 24 апреля, выходить на улицу только с зонтиками и в крепкой обуви.

"В столице в среду ожидается дождь и сильный ветер! Температура воздуха будет не слишком низкая, днем предполагается +10+12 градусов. Но ведь вы помните, что усиление ветра провоцирует ощущение холода и эмоционально снижает температуру воздуха на несколько градусов", — добавила она.

В то же время специалист порадовала обнадеживающей новостью: в ближайшие выходные, в субботу-воскресенье, в Украине будет прекрасная погода, везде солнечно и +18+23 градуса.

Напомним, по сообщению "Укргидрометцентра", в Украине 22-28 апреля ожидается дежурство дождливой и солнечной погоды. С середины недели ожидается некоторое повышение температуры.

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