Успейте сегодня: синоптик Наталья Диденко предупредила о мощных дождях и сообщила, когда потеплеет

23 апреля Диденко призвала провести время на свежем воздухе, потому что завтра Украину охватит активный циклон с юга.
Завтра, 24 апреля, Украину охватит циклон с юга, который принесет дожди и сильный ветер.
Такой прогноз погоды предоставила синоптик Наталья Диденко.
"Сегодня всем желательно максимально, по возможности, на улицу! Погулять, пройтись или покрасить забор. Потому что завтра к нам снова запрыгивает активный циклон с юга, который принесет дожди и сильный ветер... Циклон будет принадлежать семейному циклоническому клану Biruta, который подчинит своему дождевом влиянии значительную часть европейского континента", — объяснила она.
В Украине 24 апреля дожди пройдут повсюду. Где-то они будут умеренные, где-то – значительные. В дневные часы на юге и на востоке страны существенных осадков не предполагается.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-12 метров в секунду, местами штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха на севере и западе +11+16 градусов, на остальной территории +17+24 градуса, на юге местами до +25+28 градусов.
В Киеве будет дождь
Киевлян Наталья Диденко призвала завтра, 24 апреля, выходить на улицу только с зонтиками и в крепкой обуви.
"В столице в среду ожидается дождь и сильный ветер! Температура воздуха будет не слишком низкая, днем предполагается +10+12 градусов. Но ведь вы помните, что усиление ветра провоцирует ощущение холода и эмоционально снижает температуру воздуха на несколько градусов", — добавила она.
В то же время специалист порадовала обнадеживающей новостью: в ближайшие выходные, в субботу-воскресенье, в Украине будет прекрасная погода, везде солнечно и +18+23 градуса.
Напомним, по сообщению "Укргидрометцентра", в Украине 22-28 апреля ожидается дежурство дождливой и солнечной погоды. С середины недели ожидается некоторое повышение температуры.
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