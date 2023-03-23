Усталость от войны у участников боевых действий: как семья может помочь

Боевой стресс или «усталость от войны» является нормальной реакцией военного организма на психическое и эмоциональное напряжение, возникающее вследствие значительного количества опасных переживаний, связанных с военной травмой.

ТСН.ua продолжает серию публикаций о важности психического здоровья.

О том, что усталость от войны у участников боевых действий и как семья может помочь — рассказала Лариса Засекина, доктор психологических наук, профессор Волынского национального университета имени Леси Украинки, директор Украинского центра психотравмы.

Важно понимать, что боевой стресс, в противоположность ПТСР (посттравматическому стрессовому расстройству — ред.), не является психическим расстройством, и проходит часто сам по себе без профессиональной помощи, но, конечно, при семейной поддержке.

Выявить боевой стресс у своих родных можно на основе физических, поведенческих и эмоциональных проявлений. Среди ведущих симптомов есть раздражительность и вспышки гнева, чрезмерный страх и тревога, головные боли и усталость, депрессия и апатия, потеря аппетита, проблемы со сном, изменения в поведении. Семья и родственные отношения в этом случае служат своеобразным буфером. Ведь обсуждение своих переживаний, связанных с боевым стрессом, вместо деструктивных поведенческих стратегий (социальная изоляция, злоупотребление алкоголем или другими психоактивными веществами) позволяет нормализовать психическое состояние.

Понятно, что открыться на откровенный разговор военному в кругу семьи довольно непросто. Поэтому есть несколько советов от Украинского центра психотравмы, как семье это сделать деликатным, но эффективным способом.

Помочь военному как можно быстрее вернуться в привычный режим дня с регулярным приемом пищи, полноценным сном и физическими упражнениями.

Общаться с другими семьями, которые испытывают такие же трудности, и интересоваться, как они справляются с этими трудностями.

Использовать чувство юмора в совместной домашней деятельности.

Просмотреть семейные духовные потребности, произвести ревизию семейных ценностей, найти жизненные смыслы.

Следить за здоровьем военного и при необходимости инициировать поход к врачу или клиническому психологу.

От семейного тепла и поддержки зависит психическое здоровье не только участника боевых действий, но психологическое благополучие всей семьи.

Ведь пережитые военные травмы оставляют след в виде ПТСР у 7-28% участников боевых действий, тогда как остальные могут преодолеть боевой стресс самостоятельно и избавиться от усталости от войны благодаря теплым родственным отношениям.

Также читайте Что такое моральная травма и как помочь: советы психолога

Напомним, что ранее мы писали о том, что такое синдром годовщины и как с ним бороться.

Читайте также:

Пережили ужасы войны – куда обратиться за психологической помощью в Украине