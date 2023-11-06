"Усталость от войны": в ОП резко отреагировали на слова Мелони

Ермак говорит, что Украина "никогда не будет жить в режиме замороженного конфликта".

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал заявления о том, что многие устали от войны в Украине. По его словам, даже на фоне истощения украинцы не готовы отказываться от своих территорий.

Об этом пишет "Politico".

Как передает издание, слова Ермака — реакция на озвученное на прошлой неделе заявление премьер-министра Италии Джорджии Мелони во время разговора с российскими пранкерами, мол, было "много усталости… со всех сторон", и что "все понимают, что нам нужен выход ".

"Даже если есть люди, которые испытывают эту усталость, я уверен, что они не хотят завтра просыпаться в мире, где будет меньше свободы и безопасности, и последствия этого будут продолжаться десятилетиями", — подчеркнул он.

Ермак настаивает на том, что Украина "никогда не будет жить в режиме замороженного конфликта", и предупредил, что жалобы на "усталость от войны" отразятся на западных государствах так же, как и на Украине.

"Подумайте на мгновение, если бы Британия в 1939 году почувствовала усталость от Польши, или если бы США... почувствовали усталость от Британии, существовала ли такая вещь, как Польша сегодня, Британия или Европа, какой мы ее видим сейчас? Мы не могли позволить себе усталость нет тогда, нет сейчас. Это точно повторится, если эти люди с «усталостью» перестанут поддерживать Украину», – сказал Ермак.

Добавим, насколько устал от войны в Украине и коллективный Запад и что с этим делать, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Читайте также: