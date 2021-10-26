Устанавливали кондиционер: в Николаеве работники просверлили мемориальную доску памяти художника

Работники повредили мемориальную доску.

В Николаеве работники, при установке кондиционера на фасаде дома, просверлили мемориальную доску памяти художника Романа Вайнштока.

Об этом сообщил начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров на странице Facebook.

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“Талант – это удачно просверлить стену своего дома, чтобы повесить кондиционер. Так просверлить, чтобы памятную доску повредить по центру и нарваться на уголовную ответственность”, – написал Юрий Любаров.

Санкция части 2 статьи 298 УК Украины "Умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их частей" карается штрафом от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет.

Справка:

Роман Яковлевич Вайншток родился в 1932 году в Николаеве. Он работал педагогом в изостудии.

В Николаевском художественном музее имени Николая Верещагина хранятся 119 работ Вайнштока. Многие работы находятся в частных коллекциях в Украине и за границей.

Мемориальная доска памяти Романа Вайнштока была открыта в Николаеве в 2010 году.

Напомним, в Днепре неизвестные прямо с улиц украли семь памятников-барельефов.

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